International Dorin Recean l-a ademenit la un vin pe Robert Fico. Premierul Slovaciei a promis sprijin în drumul spre UE







Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, efectuează o vizită în Slovacia, unde a avut cu întâlniri cu omologul său, Robert Fico. Extinderea relațiilor economice și investiționale dintre cele două state și parcursul european al Republicii Moldova au fost doar două dintre temele aflate pe agenda discuțiilor.

Dorin Recean a apreciat asistența oferită Republicii Moldova de partea slovacă, în mod special prin intermediul Agenției slovace pentru cooperare și dezvoltare internațională (SlovakAid). În ultimii 10 ani, SlovakAid a implementat în țara noastră mai multe proiecte în domenii cheie, cu o valoare totală de circa 10 milioane de euro. De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău a subliniat sprijinul important al Slovaciei în procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Transformarea Slovaciei după aderarea la Uniunea Europeană

Exemplul Slovaciei, care acum 20 de ani a ales viitorul într-o uniune a țărilor democratice, este o sursă de inspirație pentru Republica Moldova. După integrarea în Uniunea Europeană, Slovacia a trecut printr-o transformare semnificativă: economia a crescut cu 80%, salariile oamenilor s-au dublat, au fost create sute de mii de locuri noi de muncă, iar nivelul sărăciei s-a redus cu jumătate. În același timp, securitatea oferită de aderarea Slovaciei la UE și zona euro a încurajat investiții străine directe importante. Ani la rând, Slovacia a fost cel mai mare producător mondial de automobile pe cap de locuitor.

„Vedem cum, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, Slovacia a făcut un salt uriaș înainte. Ați devenit mai prosperi, mai inovatori și mai puternici. Aceasta este și prioritatea Republicii Moldova. Avem un plan pentru Moldova Europeană și continuăm reformele necesare pentru a asigura condiții mai bune de viață pentru cetățeni și pentru a asigura pace și bunăstare. Locul Moldovei este în marea familie europeană, iar susținerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi”, a spus Dorin Recean.

Dorin Recean: Republica Moldova are cele mai bune vinuri și o industrie IT vibrantă

Premierul Republicii Moldova a vorbit și despre dinamizarea cooperării moldo-slovace în domeniul economic și comercial, încurajând participarea companiilor slovace la proiectele strategice din țara noastră: „Republica Moldova are cele mai bune vinuri și o industrie IT vibrantă, care oferă multe oportunități investiționale, inclusiv în domeniul inovației digitale și al serviciilor tehnologice avansate. În plus, avem un cadru legislativ dinamic și favorabil pentru investiții în energii regenerabile și infrastructuri durabile”.

În discuții, oficialii s-au mai referit la cooperarea în cadrul unor proiecte comune ce țin de eficiența energetică, sursele de energie regenerabile și tehnologiile de stocare a energiei, care ar aduce un șir de avantaje ambelor țări. Totodată, părțile au salutat semnarea Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova și Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate.

Robert Fico: Nu există o soluție mai bună decât să fiți membri ai Uniunii Europene

Premierul Robert Fico a reconfirmat disponibilitatea deplină de a susține Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral și sprijinirea reformelor demarate în țara noastră: „Vă asigur că Republica Moldova va fi plasată în continuare printre țările care, în mod prioritar, vor beneficia de suport din partea noastră. Nu există o soluție mai bună decât să fiți membri ai Uniunii Europene și vom împărtăși, la etapa de preaderare, toată experiența pe care o avem”, a spus prim-ministrul Robert Fico.