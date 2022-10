Sursa foto: EVZ

DOR și Reîntoarceri. Dialog de suflet cu Mihaela Popescu: Să nu ne rătăcim în lume! (Partea a II-a)

Continuăm călătoria DORului. Ne regăsim, la câteva zile distanță, de Ediția a IV-a, mult așteptată. Fiecare ediție a stat sub semnul unui concept. Are Ediția acestui an un astfel de simbol definitoriu?