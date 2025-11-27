Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat miercuri, la o conferință de presă de la Varșovia, că Polonia va ține cont de deciziile CJUE, dar că Uniunea Europeană nu-i poate impune Poloniei modul în care își va impune propria legislație . Declarația premierului polonez vine după ce Curtea de Justiţie a UE a decis că toate statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoanele de același sex care au fost încheiate în alt stat membru, potrivit agenției EFE.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat la Varșovia că Polonia va respecta verdictele și hotărârile instanțelor europene. El a subliniat, însă, că tratamentul cuplurilor de același sex căsătorite în alte țări va trebui să fie realizat „cu respect deplin”, dar și în conformitate cu legislația națională.

Tusk, fost președinte al Consiliului European, a anunțat că va solicita Ministerului de Externe un raport detaliat privind consecințele recentei hotărâri a CJUE. În același timp, el i-a îndemnat pe cetățeni la calm, amintind că subiectul este unul care generează „multă diviziune și emoții puternice”.

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat că guvernul polonez lucrează la o legislație care să reglementeze aceste chestiuni conform majorității parlamentare. Proiectul vizează un „statut de partener apropiat” sau „acord de concubinaj” pentru cuplurile necăsătorite, inclusiv cele de același sex.

Legea prevede drepturi parțiale, precum proprietatea, folosirea spațiilor locative sau pensia alimentară. În schimb, proiectul nu va include reglementări privind adopția sau custodia copiilor.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat UE. Hotărârea se aplică și în cazul țărilor, precum Polonia, care nu permit astfel de căsătorii conform legislației naționale.

Instanța europeană a motivat că refuzul de recunoaștere încalcă libertatea de circulație și de reședință, dar și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie. Decizia survine unui caz care își are originea în Polonia.