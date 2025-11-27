International

Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia

Comentează știrea
Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga PoloniaSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat miercuri, la o conferință de presă de la Varșovia, că Polonia va ține cont de deciziile CJUE, dar că Uniunea Europeană nu-i poate impune Poloniei modul în care își va impune propria legislație . Declarația premierului polonez vine după ce Curtea de Justiţie a UE a decis că toate statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoanele de același sex care au fost încheiate în alt stat membru, potrivit agenției EFE.

Donald Tusk despre decizia CJUE privind căsătoriile între persoanele de același sex

Premierul polonez Donald Tusk a declarat la Varșovia că Polonia va respecta verdictele și hotărârile instanțelor europene. El a subliniat, însă, că tratamentul cuplurilor de același sex căsătorite în alte țări va trebui să fie realizat „cu respect deplin”, dar și în conformitate cu legislația națională.

Tusk, fost președinte al Consiliului European, a anunțat că va solicita Ministerului de Externe un raport detaliat privind consecințele recentei hotărâri a CJUE. În același timp, el i-a îndemnat pe cetățeni la calm, amintind că subiectul este unul care generează „multă diviziune și emoții puternice”.

 Proiect de lege pentru parteneriate cu drepturi parțiale în Polonia

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat că guvernul polonez lucrează la o legislație care să reglementeze aceste chestiuni conform majorității parlamentare. Proiectul vizează un „statut de partener apropiat” sau „acord de concubinaj” pentru cuplurile necăsătorite, inclusiv cele de același sex.

Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
Cod galben de viituri în 11 județe. Ce zone sunt vizate
Cod galben de viituri în 11 județe. Ce zone sunt vizate
Polonia

Polonia / sursa foto © Bernard Bialorucki | Dreamstime.com

Legea prevede drepturi parțiale, precum proprietatea, folosirea spațiilor locative sau pensia alimentară. În schimb, proiectul nu va include reglementări privind adopția sau custodia copiilor.

Obligația statelor UE de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat UE. Hotărârea se aplică și în cazul țărilor, precum Polonia, care nu permit astfel de căsătorii conform legislației naționale.

Instanța europeană a motivat că refuzul de recunoaștere încalcă libertatea de circulație și de reședință, dar și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie. Decizia survine unui caz care își are originea în Polonia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
12:55 - Ciprian Ciucu, obligat de Biroul Electoral să șteargă postări electorale de pe Facebook și Tiktok
12:47 - Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia
12:43 - Psihologia aversiunii față de pierdere: de de ne e teamă să pierdem
12:32 - Cod galben de viituri în 11 județe. Ce zone sunt vizate
12:23 - Fiul lui Bercea Mondialu a omorât un om cu mașina

HAI România!

Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte

Proiecte speciale