Politica Donald Trump și Nicușor Dan, pe cale să aibă o întâlnire oficială. Washingtonul a lansat invitația







Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a anunțat că Donald Trump i-a trimis lui Nicușor Dan o invitație oficială pentru o vizită în Statele Unite. Până în prezent, data exactă a vizitei nu a fost stabilită.

Pregătiri pentru o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan

Cei doi au șefi de stat au discutat în urmă cu aproximativ o lună, iar invitația a fost transmisă ulterior. Diaconescu a subliniat că toți cei responsabili cu organizarea întâlnirii importante sunt implicați activ în acest sens.

„Toți cei care au responsabilități pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe își asumă această responsabilitate, pentru că într-adevăr trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a spus Cristian Diaconescu, la Digi24.

Data întâlnirii va fi stabilită în curând

Cristian Diaconescu a apreciat rolul activ al Ministerului de Externe în coordonarea pregătirilor, menționând că termenul exact pentru această deplasare urmează să fie stabilit în viitorul apropiat.

„Depinde de rapiditatea cu care se stabilește agenda vizitei și nivelul de acces, ținând cont că discutăm de o putere globală (…) Dacă se poate stabili rapid agenda, președintele Trump va fi foarte interesat de un asemenea dialog”, a adăugat el.

Cristian Diaconescu a răspuns recent criticilor privind componența delegației conduse de Nicușor Dan în vizita efectuată în Germania, unde majoritatea membrilor au fost miniștri din cadrul USR, alături de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

El a explicat că selecția delegației a fost realizată în funcție de prioritățile relației bilaterale cu Germania și de responsabilitățile fiecărui minister.

Astfel, pe lângă ministrul de Externe Oana Țoiu, participarea miniștrilor Radu Miruță (Economie) și Ionuț Moșteanu (Apărare) a fost justificată de faptul că Germania reprezintă cel mai important partener economic al României și de interesul comun pentru proiectele europene în domeniul industriei de apărare. În ceea ce îl privește pe Dominic Fritz, Diaconescu a menționat că în Germania comunitatea germană din România este privită ca o „familie”, explicând astfel prezența primarului în cadrul delegației.

Nicușor Dan și Oana Țolu vor pleca în SUA

În paralel, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că în luna septembrie va efectua o vizită în Statele Unite. Misiunea sa principală va fi legată de organizarea unei posibile întâlniri între președintele Nicușor Dan și fostul președinte Donald Trump.

Totodată, Țoiu a declarat că a purtat deja discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul summitului NATO de la Haga, cu scopul consolidării relațiilor bilaterale între România și SUA.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga (…), am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (…). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan. (…). Sunt încă în lucru aceste discuţii”, a declarat Oana Ţoiu.

Pe 25 iunie, în timpul summitului NATO desfășurat la Haga, președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu Donald Trump. Cu acest prilej, cei doi șefi de stat au purtat un scurt dialog.