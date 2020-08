„Însă punem New York-ul în joc”, a declarat joi Trump pentru New York Post. „Vom juca foarte tare și foarte dur. Și vom încerca să câștigăm în New York.”

Trump este încrezător în șansele sale de a-l învinge pe contracandidatul său Democrat, Biden, din cauza exploziei de violență și a impozitelor foarte mari din acest stat.

Trump spune că, la New York, „împușcăturile s-au dublat, omorurile s-au dublat sau s-au triplat. Și am auzit de creșteri de 277% pentru anumite tipuri de infracțiuni. Ce este asta, 277% (la împușcături)?”

Potrivit statisticilor NYPD, 49 de împușcături au avut loc la New York, între 7 și 12 iulie, o creștere de aproape 277%, în comparație cu 13 incidente petrecute în aceeași perioadă a lui 2019.

De asemenea, potrivit NYPD, luna iunie a acestui an a fost luna cu cei mai mulți morți și cele mai multe violențe din ultimii 24 de ani, cu 205 împușcături înregistrate.

„Cred că avem o șansă foarte bună”, a spus Trump. „Cine ar fi bucuros dacă ar trăi în Manhattan și taxele lui ies prin acoperiș? Iar calitatea vieții se prăbușește și ei taie fondurile poliției?”

„Voi rezolva problema infracționalității. Le voi rezolva problema taxelor”, a mai spus Trump. „Cine nu ar vota pentru minte?”

„Vom examina SALT (sistemul de taxe locale și de stat – n.r.), vom examina problema infracționalității, vom examina toate problemele și le vom rezolva – multele probleme pe care le au în New York.”

Și președintele a adăugat:

„Voi reduce taxele și mă voi asigura că New York-ul devine un loc mai sigur. Vreau să spun, acesta este perla coroanei. Nu poți permite să se petreacă la New York.”

Trump a mai declarat și că va cheltui mulți bani cu campania în New York, deoarece crede că are șanse serioase de a câștiga aici.

Din 1960, candidații Republicani au câștigat doar de trei ori la New York: Richard Nixon în 1972 și Ronald Reagan în 1980 și 1984.

În 2016, Hillary Clinton l-a înfrânt pe Donald Trump la New York, cu 59%-36%.

Trump a câștigat în 40 de districte din stat, față de numai 17 cât a câștigat Hillary. Totuși, aceasta a obținut un scor colosal – 79% în New York City, învingându-l cu ușurință pe Trump în toate circumscripțiile, cu excepția State Island.

Totuși, orașul New York a suferit un dezastru economic în timpul pandemiei, sub conducerea primarului Democrat Bill de Blasio, care s-a încăpățânat să nu renunțe la izolare și să mențină închisă economia.

De altfel, aceasta a fost strategia tuturor liderilor locali Democrați, pe întreg teritoriul Statelor Unite, cu speranța că criza economică va scade popularitatea lui Trump.

Însă este posibil ca strategia să se întoarcă împotriva lor ca un bumerang.

Potrivit aplicației Yelp, din luna martie, la New York au falimentat nu mai puțin de 2800 de afaceri.

Partnership for New York City, un grup de peste 300 de patroni de companii de vârf din Marele Măr, a avertizat că, până când pandemia va trece, peste o treime din cele 240.000 de întreprinderi mici și mijlocii vor da faliment.