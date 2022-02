Donald Trump laudă incursiunea „genială” a lui Vladimir Putin în Ucraina

„Este un geniu”, a spus Donald Trump despre Vladimir Putin și decizia luată luni de a recunoaște oficial provinciile separatiste Donețk și Luhansk și de a autoriza folosirea personalului militar rus pentru a le ajuta. „Așa că Putin spune acum că este independentă ​​o mare parte a Ucrainei. Am spus, cât de inteligent este asta?! Așadar el va intra (n.n în republicile Donețk și Luhansk) și o va face pentru menținerea păcii. Am putea folosi asta la granița noastră de sud (n.n. granița SUA cu Mexicul). Aceasta este cea mai puternică forță de menținere a păcii pe care am văzut-o vreodată. Au fost mai multe tancuri ale armatei decât am văzut eu vreodată. Vor păstra pacea, bine.”

Trump este un fan de lungă durată al lui Putin. În 2013, el s-a întrebat pe Twitter dacă autocratul rus va participa la concursul său Miss Univers de la Moscova și dacă cei doi vor deveni „cei mai buni prieteni”. Vladimir Putin nu a apărut. În anii următori, Trump a vorbit în mod repetat despre perspicacitatea strategică a lui Putin, a remarcat intenția „omului puternic de a reconstrui Imperiul Rus” și a apărat tactica lui Putin de a ucide dizidenți și jurnaliști, argumentând că și Statele Unite ale Americii fac același lucru.

Donald Trump ar vrea să facă la fel ca Putin la granița cu Mexic

Mișcarea recentă a lui Putin este considerată de diplomația occidentală un atac asupra suveranității Ucrainei. După cum a explicat și National Public Radio, „anunțul (n.n. al lui Vladimir Putin) este o escaladare gravă care distruge efectiv acordurile de la Minsk, care stabilesc o serie de pași militari și politici menitați să rezolve statutul celor două regiuni separatiste și să pună capăt conflictului de 8 ani de acolo”.

Nu este clar ce și-ar dori Trump să facă armata americană la granița de sud a SUA.

Donald Trump a continuat să-l laude pe Putin și să susțină că Rusia ar fi fost mai puțin agresivă dacă ar fi fost încă la Casa Albă.

„Gândește-te…”, a continuat fostul președinte al SUA. „Iată un tip care este foarte priceput. Îl cunosc foarte bine – foarte, foarte bine. Apropo, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă am fi fost noi la Casa Albă. Dacă aș fi fost în funcție, nici măcar nu s-ar fi gândit. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar iată un tip care spune: Știi, o să declar independentă o mare parte a Ucrainei. A folosit cuvântul independent. „Și vom ieși, și vom intra și vom ajuta la păstrarea păcii.”, a încheiat Donald Trump.

Atac la Joe Biden

Trump și-a încheiat comentariile marți afirmând că președintele Biden nu a răspuns agresiunii ruse. „Trebuie să spui că este destul de priceput”, a spus Trump. „Și știți care a fost răspunsul lui Biden? Nu a existat niciun răspuns. Nu au avut unul pentru asta. Nu, este foarte trist. Foarte trist.” Totuși, Statele Unite au impus noi sancțiuni economice marți.

La Casa Albă, marți, secretarul de presă Jen Psaki a fost întrebat despre comentariile lui Trump. „Încercăm să nu luăm sfaturi de la nimeni care îl laudă pe președintele Putin și strategia sa militară”, a spus Psaki, înainte de a observa cum Trump a fost de partea Rusiei când a anexat Peninsula Crimeea, o altă porțiune a Ucrainei. „Există o abordare puțin diferită”, a spus ea.