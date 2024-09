International Donald Trump Jr., dezvăluiri despre tentativa de asasinat asupra tatălui său







Donald Trump Jr. consideră că tentativa de asasinat supra tatălui său „nu a fost întâmplătoare”, vinovată făcându-se stânga radicală.

Părerea fiului fostului președinte este că stânga radicală este principala vinovată în cazul atentatului

Fiul fostului președinte american Donald Trump a făcut declarații despre stânga radicală americană, pe care o acuză că face tot ceea ce îi stă în putință pentru a-l scoate din jocu pe tatăl său. El a declarat jurnalistului România TV că acel gest a fost planificat și că totul a fost pregătit dinainte.

Donald Trump Jr. a declarat în exclusivitate pentru România TV despre momentele tentativei de asasinat asupra tatălui său, cine se află în spatele acesteia și care sunt motivele pentru care el crede că asasinul a recurs la aceste gest.

Propaganda dusă în mass-media de stânga a dus la încercarea de asasinat

Fiul cel mai mare al fostului președinte american a mai vorbit despre ce a simțit în momentul tentativei de asasinat și despre posibilitatea ca tentativa să fi fost planificată.

Donald trump Jr. a fost întrebat care este motivul pentru care 50% din publicul american înclină spre Kamala Harris. Acesta a răspuns că el consideră că vicepreședinta este comunistă și că propaganda mass-mediei a dus la tentativa de asasinat.

„Propaganda. Realitatea este că este greu să iei o poziție conservatoare în America, asta are consecințe. Tatăl meu înțelege mai bine, de fapt chiar ești împușcat. Asta nu s-a întâmplat doar dintr-o întâmplare, s-a întâmplat pentru că în ultimii 9 ani au spus că este mai rău decât Hitler, ei spun asta în fiecare zi și lucruri mult mai rele. Unii radicali din cadrul mișcării fac asta, povestea cu asasinatul a fost acum o săptămână și parcă nu s-a întâmplat niciodată, pur și simplu a dispărut.”, a declarat Trump Jr.

Mass media de stânga și ura contra lui Trump

În concluzie, el este convins că mass-media a avut un rol crucial în crearea urii contra tatălui său, care a determinat oamenii să reacționeze în acest mod.

În plus, tot mass media a trecut foarte ușor peste acest subiect, care pare să fi fost uitat.

„Dacă asta ar fi fost făcută împotriva unui democrat de către un republican MAGA (n.a – Make America Great Again, sloganul președintelui Trump) cu pălărie roșie, acesta ar fi singurul lucru despre care am fi auzit. Tânărul asasin de zilele trecute, un donator democrat foarte activ, a apărut cândva de mai multe ori în New York Times și în alte ziare ale propagandei de stânga. Este un lucru uimitor, este aproape ca un lucru pregătit dinainte și, dacă nu ești fraier, bineînțeles că a fost pregătit dinainte.”, a precizat Trump Jr.

Donald Trump Jr. a povestit despre ce a simțit când a auzit de tentativa de asasinat

Jurnalistul România TV a întrebat despre cum au aflat ceilalți membri ai familiei Trump despre asasinat și care a fost reacția lor.

„Eram pe o barcă împreună cu fiica mea și am primit un apel în care mi s-a spus ‘Tatăl tău a fost împușcat’. Și ce s-a întâmplat? Nimeni nu știa. Așa că ne-am întors acasă, încercând să aflăm cât mai repede posibil, dar au oprit orice comunicare (n.a – probabil Secret Service) și l-au dus pe tatăl meu într-un loc sigur, într-un spital, așa că nu am știut nimic timp de 90 de minute, decât că a fost împușcat. După ce am conștientizat că totul este bine, i-am spus tatălui meu : ‘Apropo, acesta a fost cel mai șmecher lucru pe care am văzut vreodată să-l facă cineva’.” a adăugat fiul președintelui Trump.

Fiul cel mare al fostului Președinte consideră că tatăl său este suăpus unei „vânători de vrăjitoare”. Acesta consideră că este vânat permanent de reprezentanții stângii radicale care vor să-l scoată din viața politică.

„Ne-am obișnuit cu unele dintre aceste lucruri. Dacă nu a funcționat să-l scoată pe tatăl meu din punct de vedere politic, încearcă să-l pună sub acuzare de două ori, dacă asta nu a funcționat, au încercat să-i ia afacerile, dacă nici asta nu a funcționat, vor încerca să-l trimită la închisoare și acum, să tragă în el. Din păcate, asta pare să fi devenit norma, creată de aparatul de stânga.”, își încheie acesta declarația.