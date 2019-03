Donald Trump, decizie istorică! Inchide granița SUA cu Mexic!

Preşedintele Donald Trump a ameninţat, vineri, că săptămâna viitoare va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu opreşte imediat orice imigraţie ilegală înspre SUA, a scris Trump pe Twitter.





Preşedintele a mai formulat astfel de ameninţări, dar de data aceasta pare determinat să își ducă planul la capăt. Decizia a fost luată după ce au apărut informații privind o creştere bruscă a numărului de migranţi la El Paso, în statul Texas, unde forţele de protecţie a frontierei aproape că ajunseseră să fie depășite numeric.

„DEMOCRAŢII ne-au dat cele mai slabe legi privind imigraţia din întreaga Lume. Mexicul le are pe cele mai puternice şi câştigă peste 100 de miliarde de dolari pe an de pe urma SUA. De aceea, CONGRESUL TREBUIE SĂ MODIFICE LEGILE NOASTRE SLABE PRIVIND IMIGRAŢIA ACUM, iar Mexicul trebuie să îi împiedice pe imigranţii ilegali să intre în SUA" a fost mesajul principal al lui Trump. Apoi, președintele SUA a continuat: „Mexicul a făcut mulţi ani avere pe seama SUA, mult mai mare decât Costurile Frontierei. Dacă Mexicul nu opreşte ORICE imigraţie ilegală înspre Statele Unite prin Frontiera noastră de Sud, voi ÎNCHIDE Frontiera, sau mari secţiuni de Frontieră, săptămâna viitoare. Pentru Mexic ar fi atât de uşor să facă asta, dar ei ne iau doar banii şi "discută". Pe lângă asta, noi pierdem atât de mulţi bani cu ei, în special dacă socotim şi traficul de droguri etc., încât închiderea Frontierei ar fi un lucru bun!", a declarat Donald Trump.

Traficul de droguri e mai rău ca niciodată

Presa americană anunță că în ultimele 9 luni, traficul de droguri a crescut alarmant, iar stupefiantele provin din Mexic. Din ce spun jurnaliștii, cartelurile sunt tot mai puternice și mai determinate să introducă stupefiante în SUA și în Europa. Mai mult, o dată cu piața drogurilor, traficul de carne vie, adică de oameni, a crescut și el. Autoritățile nu au declarat o stare de urgență în acest sens, însă specialiștii citați de media din SUA consideră că trebuie luate măsuri urgente.

