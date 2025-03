Donald Trump, entuziasmat de Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada: Tensiunile fac lucrurile mai interesante

Președintele american Donald Trump și-a exprimat bucuria față de faptul că SUA vor organiza Cupa Mondială din 2026 împreună cu Mexic și Canada, în ciuda relațiilor tensionate dintre cele trei țări. Evenimentul, care va reuni națiuni rivale pe plan comercial, este văzut de Trump ca o oportunitate de a adăuga un plus de interes competiției.

Într-o declarație făcută vineri, în timpul unei întâlniri dedicate lansării unui grup de lucru pentru Cupa Mondială 2026, Donald Trump a subliniat că tensiunile existente între SUA, Mexic și Canada ar putea face turneul mai captivant. „Cred că va face lucrurile mai interesante. Tensiunea este un lucru bun”, a afirmat fostul om de afaceri, prezent la evenimentul organizat în Biroul Oval.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, care s-a întâlnit cu Trump, a descris amploarea evenimentului: „Avem zece milioane de bilete puse în vânzare. Este ca și cum am avea trei Super Bowl-uri în fiecare zi, timp de o lună”. Infantino a subliniat importanța ca Statele Unite să asigure un mediu sigur și primitor pentru toți participanții, motiv pentru care a salutat inițiativa guvernului american de a crea un grup de lucru dedicat.

Șeful FIFA a exprimat optimismul față de șansele echipei SUA de a câștiga trofeul, sugerând că sprijinul publicului ar putea fi un avantaj decisiv.

Totuși, Infantino a menționat și alte echipe considerate favorite, precum Argentina, Brazilia, Anglia și Germania.

