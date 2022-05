Donald Trump a vrut să-l trimită în fața Curții Marțiale pe cel care a condus operațiunea împotriva lui Osama bin Laden

Fostul secretar al Apărării Mark Esper scrie că el și președintele șefilor de stat major, generalul Mark Milley, au trebuit să-l convingă pe președintele Trump despre un plan de rechemare a ambilor generali în retragere din armata americană Stanley A. McChrystal și McRaven la serviciul activ ca o modalitate de a-i duce pe cei doi foști ofițeri superiori militari la procedurile de curte marțială.

Trimiterea în fața Curții Marțiale

„Făcând acest lucru „se va întoarce împotriva ta, domnule președinte”, am spus”, a scris Esper despre o întâlnire din mai 2020 în cartea sa „A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense during Extraordinary Times”.

Trump le-a spus lui Esper și Milley că McRaven și McChrystal erau „atât de neloiali” din cauza a ceea ce făceau și spuseseră despre el. Esper scrie că Trump a fost „încurajat” de poveștile din presă din Breitbart, susținând că McChrystal îi sfătuia pe democrați cu privire la modul de utilizare a inteligenței artificiale pentru a „depista și contracara susținătorii lui Trump”.

Atât McRaven, cât și McChrystal l-au încrucișat pe Trump în trecut, ceea ce nu a făcut decât să-l înfurie și mai mult pe președinte. În 2018, McChrystal – care a servit ca șef al Comandamentului Comun pentru Operații Speciale din 2003 până în 2008 și ulterior a fost numit șef al tuturor forțelor internaționale din Afganistan – a criticat decizia lui Trump de a îndepărta trupele americane din Siria și a spus că Trump este imoral și nu „spune adevărul”.

McRaven, fostul șef al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale din SUA, a cărui carieră militară a inclus conducerea Operațiunii Neptune Spear, care îl viza pe liderul al-Qaida, Osama bin Laden, a fost un critic frecvent al lui Trump de-a lungul președinției sale.

Sub conducerea lui Donald Trump

La scurt timp după învestirea lui Trump, McRaven a criticat atacurile continue ale președintelui asupra membrilor presei, argumentând că a fost „cea mai mare amenințare la adresa democrației” din viața sa. McRaven a spus că decizia lui Trump de la Casa Albă de a revoca autorizația de securitate a fostului director CIA, John Brennan, a fost un efort de a „suprima libertatea de exprimare și de a pedepsi criticii”.

McRaven a acordat o serie de interviuri și a scris mai multe articole de opinie criticându-l pe Trump în timpul președinției sale. Deși nu este neobișnuit ca ofițerii militari pensionați să își dea cu părerea față de un președinte, comentariile lui McRaven au atras mult mai multă atenție datorită rangului și notorietății sale.

Esper scrie în cartea sa că întregul episod a fost emblematic pentru o Casă Albă care a împins constant, dacă nu uneori depășind, linia dintre politică și managementul apărării Americii. Epurările de loialitate, scrie Esper, i-au vizat atât pe actualii, cât și pe foștii comandanți, potrivit Business Insider.