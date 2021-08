Donald Trump a fost huiduit chiar de susţinătorii lui după o invitaţie riscantă. Video

Totul s-a întâmplat la mitingul „Salvaţi America” organizat sâmbătă seara în Cullman (Alabama). Huiduielile au fost auzite după ce Trump a recomandat vaccinarea împotriva Covid-19.

„Cred total în libertăţile individuale, însă trebuie să faceţi ceea ce trebuie. Vă recomand să vă vaccinaţi”, a declarat fostul lider de la Casa Albă, conform Business Insider.

Reacţia a venit după ce miliardarul le-a spus susţinătorilor săi că vaccinurile sunt „bune”. Mai mult, acesta i-a încurajat să se imunizeze.

„Aveţi libertăţile voastre. Dar am făcut vaccinul”, a completat fostul şef al statului. Ulterior, acesta a încercat să glumească spunând că „primii care vor afla” dacă vaccinurile nu funcţionează vor fi chiar susţinătorii lui.

Amintim că Donald Trump s-a vaccinat la Casa Albă în ianuarie 2021, dar despre această decizie nu s-a aflat decât în martie.

Altfel, popularitatea lui Joe Biden (fostul rival al lui Donald Trump în lupta pentru Casa Albă) a scăzut cu 7 puncte procentuale şi a ajuns la cel mai mic nivel din 2021. Aici s-a ajuns după ce Guvernul Afganistanului (susţinut de SUA) a pierdut puterea în urma intrării talibanilor în Kabul.

Asta arată sondajul naţional Reuters/Ipsos publicat marţi seară. Cercetarea a fost realizată luni şi arată că 46% dintre americanii cu drept de vot sunt mulţumiţi de activitatea lui Joe Biden la Casa Albă.

Totuşi, în urmă cu o săptămână, 53% dintre aceştia apreciau activitatea preşedintelui SUA. După două decenii de prezenţă militară a SUA care a costat miliarde de dolari şi viaţa a mii de militari americani, sprijinul pentru Biden a scăzut în contextul preluării puterii de către talibani în Afganistan.

Institutul Ipsos a mai realizat un sondaj de opinie care arată că mai puţin de jumătate dintre americani sunt de acord cu modul în care preşedintele Joe Biden a gestionat eforturile diplomatice şi militare ale SUA în Afganistan.

Ancheta sociologică arată că liderul american a fost considerat mai slab decât precedenţii trei preşedinţi americani aflaţi în funcţie în timpul celui mai lung conflict militar în care au fost implicate SUA: George W. Bush, Barack Obama şi Donald Trump.

În iulie 2021, Biden a lăudat forţele afgane pentru că sunt „la fel de bine echipate ca oricare altele din lume”.

Trump pushes the big lie within seconds of taking the stage in Cullman, Alabama pic.twitter.com/D6l9zwegbk

— Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2021