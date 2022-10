Domnul Prof. Dr. Mencinicopschi, mergeți liniștit, Dumnezeu nu vă va ierta călăii!

Moartea profesorului Mencinicopschi ridică numărul nevinovaților care s-au mutat la umbra unei cruci și a Eternității, cu zilele curmate de activitatea criminală organizată și coordonată de cuplul alcătuit de fostul șef operativ al SRI, generalul Florian Coldea și de fosta șefă a DNA, procurorul Laura Codruța Kovesi. Am mai arătat, la modul absolut documentat și probat, cum Terorii dezlănțuite și dirijate de cei doi i-au căzut victime politicieni, oameni de afaceri și patroni media, în general toți cei care stăteau în calea Statului Paralel, sau doar îi iritau pe cei doi și pe acoliții lor.

Profesorul Mencinicopschi a fost condamnat la grămadă, în lotul „Dan Voiculescu”, în Dosarul „Telepatia”. Dosarul, deschis la comandă în 2009 de procurorul DNA Emilian Eva – ulterior, infractor dovedit, arestat și condamnat – a dus la pedepse grele, pronunțate de judecătoarea Camelia Bogdan și Alexandru Mihalcea în 2014. Astfel, a intrat în pușcărie pentru mulți ani, alături de omul de afaceri Dan Voiculescu și de mulți alții, și fostul director ICA, Gheorghe Mencinicopschi. Obiectul dosarului a fost constituit de pretextul că privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare ar fi fost una frauduloasă, cu un pretins prejudiciu de 60 de milioane de euro. De fapt, dosarul nu a vizat decât anihilarea omului de afaceri Dan Voiculescu, perceput de Traian Băsescu drept dușmanul său de moarte, din motive care țineau în principal de faptul că postul de televiziune Antena 3 îl toca fără încetare, cu dezvăluiri despre corupția crâncenă a camarilei din jurul său.

Într-un articol apărut anul trecut în EvZ, colegii mei arătau cum nu se poate mai clar:

„În 2007, DNA, prin procurorul Emilian Eva, a pus la plămădit ceea ce se dorea un dosar răsunător: privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare. Eva i-a impus specialistei DNA Aurelia Nicolae să facă un raport de constatare, cu privire la privatizare și un presupus prejudiciu. De altfel, acesta a rămas singurul document luat în calcul de instanțe la pronunțarea condamnărilor. În doi timpi și trei mișcări, Aurelia Nicolae iese la interval cu o sumă fabuloasă. Însă, totul s-a construit pe o serie de falsuri grosolane pe care ulterior le-a recunoscut însă le-a calificat drept erori făcute din grabă. În toată această construcție, nu a contat faptul că încă din 2008, într-un răspuns către Ministerul Agriculturii, cu privire la ancheta DNA, ADS, instituția care a declanșat privatizarea ICA, precizează clar totul a fost legal și nu se putea pune problema existenței vreunui prejudiciu.

Întrebate cu privire la construcția aberantă a DNA în cazul ICA, instituțiile au răspuns ferm: privatizarea a fost legală. Au venit cu astfel de puncte de vedere și ADS, dar și Ministerul Finanțelor. Prima care a venit cu un punct de vedere clar a fost ADS. În 2008, Agenția Domeniilor Statului, entitatea ce privatizase ICA, spune foarte clar că nu există prejudiciu și că valoarea identificată de Aurelia Nicolae drept prejudiciu este o „părere nefundamentată”. O concluzie cutremurătoare se desprinde până acum: DNA a inculpat 13 oameni în dosarul ICA pe baza unui raport total viciat, atât ca metodă de calcul cât și ca rezultat.”

Probele potrivit cărora Dosarul „Telepatia” a fost un trucaj criminal sunt cu duiumul și deja de notorietate publică. Asta, dacă ar mai fi fost nevoie, după ce s-a aflat chiar din gura fostului președinte, Traian Băsescu, rezumatul scenariului criminal:

Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ sa vezi conversația când îmi spuneau ca îl luam pe Mustață(n.m. judecătorul inițial din Dosarul „Telapatia”, decedat în penitenciar) din complet.

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnul președinte?

Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu știu ce spun.

Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Băsescu: Sa-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnare, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea, mâine îl luam pe Mustață(n.m. îl arestăm) și intră Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau, am vorbit cu Bogdan si a spus ca dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, știi. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

Interlocutor: Sunteți supărat pe ei.

Traian Băsescu: Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui(n.m. Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu). Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat și la ultimul termen a intrat Bogdan. Bă, Bogdan, eu te știu cine ești!

Cred că am reușit să conturez cât de cât elocvent contextul care a dus la sfârșitul domnului Prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi, plecat dintre noi cu zilele scurtate în penitenciar, cu onoarea terfelită și cu agoniseala de o viață confiscată. Nu știu cât de clare or fi lucrurile pentru cititorul neavizat, mai mult decât atât și mai bine decât atât nu știu să explic. Pentru mine, totul este clar, și nu mai am decât o singură nedumerire:

Nu înțeleg de ce nu există Asociația Victimelor Justiției. Una zdravănă, bine organizată și bine reprezentată de juriști și avocați de primă mână, care să-i urmărească până în pânzele albe pe magistrații cu robele îmbibate în sânge. Să nu mai aibă liniște, până închid ochii, iar de acolo, urmașilor lor să trăiască rușinați.