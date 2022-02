Doliu uriaș în lumea filmului! S-a stins din viaţă o adevărată legendă. A scris istorie în “MASH”

Sally Kellerman a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe. Aceasta s-a făcut remarcată prin rolul Margaret „Buze Fierbinți” Houlihan din filmul „MASH” al regizorului Robert Altman din 1970. Artista s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace la locuința sa din Woodland Hills.

Tragicul anunț a fost făcut chiar de managerul și publicistul ei, Alan Eichler.

Kellerman și-a dedicat viața actoriei și a bucurat publicul timp de 60 de ani. Actrița a jucat în comedia „Back to School” din 1986. S-a făcut remarcată și în filmele lui Altman, apărând în „Brewster McCloud” din 1970, „The Player” din 1992 și „Ready to Wear” din 1994.

Cu toate astea, rolul vieții ei a fost Houlihan, o asistentă militară de modă strictă, care este supusă unor chinuri groaznice din cauza medicilor. Acțiunea se întâmplă în timpul Războiului din Coreea, iar comedia militară se numește „MASH”.

O replică din film a devenit virală pe Internet. În secvența respectivă, actrița este privită la duș de mai mulți medici care îi fac avansuri.

„Ăsta nu este un spital, este un azil de nebuni!”, îi strigă ea comandantului ei.

Actriță a povestit că acest rolul a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața ei.

„A fost o experiență foarte eliberatoare și pozitivă”, i-a spus ea lui Dick Cavett într-un interviu televizat din 1970. „Pentru prima dată în viața mea mi-am asumat riscuri, nu mi-am înghesuit obrajii și nu mi-am făcut griji pentru nimic.”

Actrița de la Oscar s-a stins din viață

Filmul a fost nominalizat la cinci premii Oscar, iar vedeta a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Aceasta a mai impresionat și cu apariția ei în episodul pilot original al serialului „Star Trek”, în rolul Dr. Elizabeth Dehner. Sally a jucat în „Last of the Red Hot Lovers” din 1972 și „Rafferty and the Gold Dust Twins” din 1975, ambele cu Alan Arkin, „Slither” din 1973 cu James Caan, „A Little Romance” din 1979 cu Laurence Olivier și „Foxes” din 1980 cu Jodie Foster.

„Sally Kellerman a fost radiantă și frumoasă și amuzantă și a fost atât de plăcut să lucrez cu ea”, a spus actorul Maron pe Twitter joi.

În 2014, actriță a fost nominalizată și la un premiu Emmy pentru rolul ei din serialul „The Young and the Restless”. A avut o căsnicie fericită cu producătorul de film Jonathan D. Krane până la moartea acestuia, în 2016.