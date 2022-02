Doliu uriaș în lumea filmului! S-a stins din viață o adevărată legendă. A fost idolul mai multor generații

Regizorul fusese internat în spital pe 17 decembrie 2021, în urma unui accident cerebral. Inițial, părea că starea sa se va ameliora.

Problemele de sănătate întrezărită încă din noiembrie 2021, l-au făcut pe Jabor să renunțe la programul de televiziune avut în cadrul Globo, acolo unde modera discuții politice încă din anii 1990.

Fragmente din viața celui care a fost Arnaldo Jabor

A fost un critic aspru al guvernelor ce s-au perindat la conducerea țării sale, fapt pentru care a și fost cenzurat în timpul dictaturii militare a Braziliei.

Fiind un adept al mișcării „Cinema Novo” din Brazilia, Jabor a creat filmul „Toda nudez será castigada” (1973), premiat la Festivalul de Film de la Gramado. Această peliculă urmărește criticarea moralei burgheze, de care regizorul era nemulțumit.

Printre cele mai celebre filme regizate de Jabor, merită amintite „Tudo bem” (1978), „O casamento” (1975), „Eu sei que vou te amar” (1986) sau „Eu te amo” (1980).

Ultimul film regizat, denumit în mod ironic, „Suprema Fericire” (2010), prezintă povestea îndrăgostirii de aceeași femeie a unui tată și a fiului său, femeie care era o dansatoare la bară în vârstă de 16 ani.

Ca scriitor, Jabor a publicat opere precum „Pornopolítica” şi „Amor E Prosa, Sexo E Poesia ( 2004), arătându-se revoltat de autoritățile braziliene, într-o notă carnală.

Un alt regizor celebru s-a stins din viață în ianuarie 2022

Peter Bogdanovich a murit joi dimineața la locuința sa din Los Angeles. Avea 82 de ani. Fiica sa, Antonia Bogdanovici, a făcut anunțul.

Acesta a făcut furori cu actorii pe care îi aducea în peliculele sale, dar și cu luminozitatea dulce-amară a filmelor care evocau un trecut apus. Artistul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons” şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino.

Peter Bogdanovich s-a născut în New York și a devenit regizor, actor și producător. Acesta a câștigat premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus un trofeu BAFTA. Peter Bogdanovich a regizat, de asemenea, thrillerul Targets (1968), comedia de situații What’s Up, Doc? (1972), drama cu accente comice Paper Moon (1973), They All Laughed (1981), drama Mask (1985) și The Cat’s Meow (2001). Filmul său cel mai recent, She’s Funny That Way, a fost lansat în 2014.

„Am vrut doar să fiu ca acei oameni de pe ecran”, a declarat dl Bogdanovich pentru Los Angeles Times în 1972.

„Am vrut să arăt ca Bill Holden, pentru că am vrut să fiu un adevărat băiat american și să fac toate acele lucruri minunate. Și cu un nume ca Bogdanovich nu prea aveam șanse.”, declarase acesta, potrivit nytimes.com