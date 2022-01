Doliu uriaș în cinematografie! Un adevărat star s-a stins din viață. Adio, maestre!

Doliu în cinematografie. Actorul Morgan Stevens, în vârstă de 70 de ani, a murit. Bărbatul a fost găsit fără viață în bucătăria din locuința sa, după ce agenții de poliție au făcut un control, la avertismentul lansat de un vecin.

Celebrul actor din „Fame” a murit

Unul dintre bărbații care locuiau lângă casa celebrului artist a remarcat că, timp de câteva zile, Morgan Stevens nu a mai fost văzut și nici auzit. De nimeni. Astfel, el a avertizat autoritățile cu privire la acest aspect.

Agenții de poliție care au preluat cazul cu pricina l-au găsit decedat pe Morgan Stevens în bucătăria sa. Potrivit unor surse citate de presa internațională, decesul a survenit drept o cauză naturală, iar autoritățile nu iau în calcul scenariul unei crime fiindcă la fața locului nu au existat indicii ale unei astfel de fapte.

Cine a fost Morgan Stevens

Calvin Morgan Stevens s-a născut pe 16 octombrie 1951 în Knoxville, Tennessee. Deși a urmat cursurile Universității din Tennessee pentru publicitate, a fost nemulțumit de această activitate și s-a înrolat în Garda de Coastă timp de un an.

A fost staționat în apropiere de New York și a fost prezent la mai multe piese de teatru pe Broadway, ceea ce i-a stârnit dragostea pentru actorie și l-a determinat să se întoarcă la școală pentru a urma o altă specializare – în arta teatrală. După absolvire, Morgan Stevens s-a mutat la Los Angeles, unde și-a găsit rapid de lucru, obținând un rol în reluarea piesei Peyton’s Place în 1979.

A jucat, de asemenea, roluri mici în One Day at a Time, Quincy M.E. și The Waltons înainte de a obține primul său rol important în serialul TV Fame. El l-a interpretat pe profesorul David Reardon în primele două sezoane ale serialului, din 1983 până în 1984, înainte de a părăsi serialul.

În anii ’80, a fost invitat la o serie de alte seriale de succes, precum The Love Boat, Airwolf, Magnum P.I., MacGyver și Murder She Wrote. A jucat, de asemenea, în serialul de scurtă durată A Year in the Life alături de Sarah Jessica Parker, înainte ca cariera sa să deraieze după ce a fost victima brutalității poliției.

A părăsit închisoarea cu nasul spart, maxilarul dislocat și leziuni nervoase

Stevens a fost și subiectul unui foarte mediatizat caz de presă, atunci când a susținut că a fost bătut de doi gardieni ai poliției din Los Angeles, după ce a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului, provocând un accident rutier minor.

El a părăsit închisoarea cu nasul spart, obrazul fracturat, maxilarul dislocat și leziuni nervoase și a dat în judecată poliția din Los Angeles, ajungând în cele din urmă la o înțelegere amiabilă în iunie 1991, un raport al Los Angeles Times susținând că municipalitatea nu a vrut să permită ca acest caz să ajungă în instanță.

A revenit la muncă pentru scurt timp cu un film de televiziune Criminal Behavior și cu un rol de invitat în The Boys of Twilight în 1992, dar nu a mai lucrat până când a obținut rolul lui Nick Diamond în Melrose Place în 1995.

Morgan Stevens nu a mai apărut pe ecrane de la sfârșitul anilor 1990, ultimul său rol fiind acela de invitat în Texas Ranger.