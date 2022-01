Doliu uriaș în cinematografie. Mesajul lăsat este copleșitor: ”Nu plângeți la mormântul meu”

Actrița Kathryn Kates a decedat la vârsta de 73 de ani. Decesul s-a produs sâmbătă. Artista era bolnavă de cancer.

Aceasta s-a născut în New York , a avut doi părinți actori și a ales să urmeze teatrul în Los Angeles. A fost unul dintre membrii fondatori al companiei de teatru din Miami, Florida și a produs toate spectacolele din perioada 1975-1981. La începutul anilor`80, actrița s-a orientat către film și televiziune. A fost distribuită într-o mulțime de producții faimoase, potrivit DailyMail.

Legenda actoriei s-a stins din viață

Kathryn s-a întors în New York în 2006 și a bucurat publicul cu peste 20 de producții de pe Broadway, a fost și în turnee în Europa. A jucat în cele mai cunoscute seriale: Seinfeld, Law & Order, The Sopranos și, mai nou, The Orange Is The New Black.

Reprezentanții lui Kates au confirmat vestea, Erica Bines de la Headline Talent Agency menționând că actrița a murit sâmbătă „după o luptă grea cu cancerul pulmonar”. Ea a adăugat că un memorial pentru Kates este planificat pentru primăvară.

Managerul interpretei, Bob McGowan, a scris într-un e-mail: „Am inima frântă, era cea mai bună”. El a adăugat: „În tot timpul cât a fost bolnavă, nu s-a plâns niciodată”.

A doua zi după moartea ei, familia a postat pe contul său de Instagram un videoclip în care actrița interpreta un sonet. Clipul a fost însoțit de un mesaj emoționant care spunea: „Nu stați la mormântul meu și nu plângeți, nu sunt acolo. Eu nu dorm. Sunt o mie de vânturi care suflă. Sunt sclipirile de diamant pe zăpadă. Sunt lumina soarelui pe grâul copt. Sunt ploaia blândă de toamnă.”

„Când te trezești în liniștea dimineții, Eu sunt iureșul iute și înălțător, Al păsărilor liniștite în zborul lor în cerc. Eu sunt stelele blânde care strălucesc noaptea. Nu sta la mormântul meu și nu plânge; nu sunt acolo. Nu am murit”, continuă mesajul. „Păstrați-mă viu în inimile voastre frumoase cu amintiri de neuitat. Învățați-i și pe alții ceea ce ați învățat de la mine și voi trăi în veșnicie.”, a fost mesajul publicat de apropiați.