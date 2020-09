Actrița japoneză Yuko Takeuch care a avut un rol celebru, principal, în serialul „Miss Sherlock” a fost găsită fără suflare în locuința sa de către soțul ei, care a încercat din răsputeri să-i salveze viața. Din păcate, bărbatul a transportat-o pe partenera sa, în vârstă de 40 de ani, prea târziu la spital, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic.



Actrița Yuko Takeuchi a fost găsită fără suflare în locuința sa. Autoritățile au lansat o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu aceasta și cum s-a ajuns la tragedia teribilă. Femeia era cunoscută pentru rolurile din multele producții cinematografice japoneze, iar vestea morții sale a fost un șoc pentru fani.

Primele ipoteze ale decesului vedete ar fi ale unui posibil suicid. Soțul actriței a găsit-o în casă când nu mai avea suflare și deși a încercat să o salveze, transportând-o la spital, nu s-a mai putut face nimic pentru a o ține în viață. Fanii cred în posibilitatea suicidului, întrucât rata acestora a fost tot mai mare în ultimii ani și în cazul vedetelor.

Yuko Takeuchi a jucat și în serialul Miss Sherlock, în care a avut un rol principal, o producție a HBO difuzată în foarte multe țări, precum SUA. Aceasta a fost recompensată de-a lungul carierei sale cu 3 premii oferite de Academia Japoneză de Film pentru rolurile importante pe care le-a interpretat.

Actrița era mama a doi copii, care acum au rămas în grija tatălui, după tragedia cumplită din familia lor, scrie spynews.ro.

