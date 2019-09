De-a lungul carierei sale, scenaristul și-a pus amprenta pe capodopere cinematografice precum „Raging Bull” („Taurul furios”), „Mean Streets” („Crimele din Mica Italie”) sau „New York, New York”, regizate de Martin Scorsese.

Martin s-a născut în Iran, într-o familie americană, fiind crescut în Irak. Acolo a lucrat iniţial pentru un distribuitor de filme.

După aceea, a ales să plece în SUA ca să studieze economie la Universitatea din New York. În acel context, Martin s-a transferat la departamentul de film, unde a avut ocazia să îl cunoscă pe regizorul Martin Scorsese, în 1961.

Nu a trecut mult timp până când cei doi titani au început să colaboreze, ieșind pe piață câteva pelicule timpurii, cum ar fi „It’s Not Just You, Murray” („Nu ești doar tu, Murray!”) , lansat în 1964, sau „Who’s That Knocking at My Door?” („Cine bate la uşa mea?”). De asemenea, cei doi au realizat împreună și documentarul „Italianamerican”.

Peter Biskind, un reputat istoric de film, a povestit că „cei doi tineri stăteau iarna, în frig şi zăpadă, şi scriau”.

Martin a lucrat pentru compania Chartoff-Winkler Productions şi a scris scenariul pentru filmul „Valentino”, regizat de Ken Russell, după ce s-a mutat la Hollywood.

Scenaristul a petrecut un an şi jumătate în care a cercetat activitatea şi viaţa personală a campionului de box Jake LaMotta, pentru a realiza capodopera din 1980 Raging Bull („Taurul furios”). Munca i-a fost răsplătită cu o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun scenariu.

Ca să realizeze scenariul peliculei din 1980, Martin a colaborat cu regizorul Paul Schrader, care a povestit în anul 2007, pentru publicaţia „Los Angeles Times”, că „De Niro voia să facă «Raging Bull», dar Marty nu, pentru că ura boxul şi sportul”.

Defunctul maestru a trecut în viața sa prin momente dificile, mai ales când a devenit dependent de cocaină şi a pierdut colaborări importante pentru pelicule precum „Carlito „Carlito’s Way” („Carlito”).

Mardik Martin a scris ultima dată scenariul filmului „The Cut” („Tăietura”), lansat în 2014, în regia lui Fatih Akin.

În 2008, a apărut un documentar despre viaţa lui Mardik Martin, intitulat „Mardik: Baghdad to Hollywood” („Mardik: De la Baghdad la Hollywood”).

