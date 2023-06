Doliu la Hollywood. Actorul Mike Batayeh a murit în som, la doar 52 de ani

”Cu mare tristețe și cu inimile îndurerate, eu și surorile mele anunțăm decesul dragului nostru frate. Va fi foarte regretat de cei care l-au iubit și de marea sa capacitate de a aduce râs și bucurie pentru atât de mulți”, a declarat familia lui Batayeh, într-un comunicat care a fost remis presei.

Sora actorului a anunțat că acesta a murit acum 11 zile, mai exact în data de 1 iunie 2023, la locuința sa din Michigan.

Nu este clar de ce a fost nevoie să treacă o perioadă de aproape două săptămâni, de la data decesului, și până la momentul anunțării acestuia.

Mike Batayeh avea 52 de ani și a murit ca urmare a unui infarct pe care l-a suferit în timp ce se afla acasă.

A fost un actor important

Batayeh este poate cel mai bine cunoscut pentru activitatea sa din serialul Breaking Bad, în care a jucat rolul managerului spălătoriei Lavandería Brillante.

Firma servea drept acoperire a lui Gus Fring (Giancarlo Esposito) pentru uriașul laborator de metamfetamină pe care Walt (Bryan Cranston) și Jesse (Aaron Paul) îl foloseau atunci când lucrau pentru proprietarul Pollos Hermanos / regele drogurilor. Personajul său a fost ars de viu în închisoare pentru a-l împiedica să spună celor de la DEA ce știa despre imperiul lui Gus.

Actorul a mai apărut în emisiuni de televiziune precum Everybody Loves Raymond, It’s Always Sunny in Philadelphia, The Shield, Sleeper Cell și Touch. De asemenea, a avut roluri în filme precum American Dreams, Gas, American East, You Don’t Mess With the Zohan și Detroit Unleaded.

Batayeh a fost printre primul val de comici occidentali care au jucat pentru publicul din Dubai, unde a filmat un special de comedie pentru Showtime Arabia, Egipt, Liban și Iordania, scriu cei de la hollywoodreporter.

Omagiu de la cei care l-au cunoscut

Actorii și regizorii cu care Batayeh a lucrat au posat pe rețelele de socializare diferite mesaje de condoleanțe.

„Ai fost prietenul tuturor. Și mă refer la toată lumea. Nu există persoană pe care să ți-o fi prezentat sau chelneriță care ne-a luat comanda pe care să nu o fi făcut să râdă, să gândească, să o inspire și să o încurajeze. Ai vrut să ne vezi pe toți câștigând. Încă nu-mi vine să cred această veste”, a scris regizoarea Rola Nashef.

Mike Batayeh a jucat seriale și producții de televiziune, printre care se numără “Everybody Loves Raymond”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Touch”, “Sleeper Cell” sau “The Shield”.