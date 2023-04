Doliu în televiziunea din România. Celebrul realizator de emisiuni a murit la vârsta de 80 de ani

Dumitru Moroșanu, despre organizarea festivalului Cerbul de Aur

Dumitru Moroșanu a avut o carieră impresionantă care s-a întins de-a lungul multor ani. Regretatul realizator de emisiuni a vorbit, în urmă cu mai mulți ani, despre implicarea sa la Cerbul de Aur. El a fost contribuit semnificativ la acest festival muzical și a fost prezent la majoritatea momentelor importante. Pe lângă faptul că s-a ocupat de Cerbul de Aur, Moroșanu s-a implicat și în organizarea tuturor edițiilor Festivalului de Jazz de la Sibiu până în 1989, potrivit A1.ro.

„În 1968 a început Cerbul de Aur. Eu în 1968 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în 1969 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (…) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti. Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur.”, a declarat Dumitru Moroșanu pentru Radio România Actualități.