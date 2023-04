Reacția jurnalistei Liliana Ruse, după ce Libertatea i-a publicat postarea în care a scris că a fost diagnosticată cu depresie

”Scriu despre un lucru intim. Mi-a fost cumplit de greu să scriu, doar că n-am mai putut să tac. Și ce face Libertatea, ziar quality and all that shit? Îmi publică postarea, cu poză, pe ideea „are și RTV bolnavii ei psihic”. Mi-e atât de scârbă de morcila asta, în care nu există buni și răi”, a fost reacția jurnalistei, după ce libertatea i-a publicat postarea, cu tot cu fotografie.

Ce a scris Liliana Ruse

Liliana Ruse, realizatoarea emisiunii „Ultima oră“ de la România TV, a mărturisit că a fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, mai exact după moartea tatălui ei. De atunci a mai traversat perioade dificile, în ciuda faptului că a făcut terapie, mărturisește jurnalista.

Lili Ruse, despre boala sa: Am zile bune și zile crâncene

Jurnalista de la România TV a spus că Iulia Marin nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta.

„Am un handicap când vine vorba de exprimat emoții. Lucrurile stau cam așa: am fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui meu. M-a chinuit doi ani. Am tratat-o și am crezut că am scăpat.

Însă depresia știe să aștepte. Și a mușcat din nou, după 12 ani. A venit după o problemă de sănătate, cu traume majore pentru mine. Din nou, tratament și terapie. Am zile bune și zile crâncene. Și mă rog să am puterea să pot aștepta mai mult decât ea. Acum sunt funcțională și asta mi-e suficient.

Scriu asta pentru mine, dar mai ales pentru Iulia. Un om nu poate fi redus la boala sa. Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta”, a scris jurnalista Lili Ruse pe contul de socializare.

Postarea lui Lili Ruse vine în contextul în care la Romania TV, în ultimele doua zile, moartea jurnalistei Iulia Marin a fost tratată diferit în comparație cu postarea de mai sus, iar reacțiile negative nu au întârziat să apară.

Lili Ruse a intrat în dialog cu internauții

Iustin Manciu: „Apreciez sinceritatea și compasiunea față de Iulia Marin. Aveți vreo părere și față de ce s-a întâmplat zilele astea la România TV?”

Lili Ruse: „Iustin Manciu nu pot sa vorbesc decat despre mine si actiunile mele”.

Ileana Andrei: „Deci voalat zici si tu ca e o mare mizerie ce s-a intamplat acolo la voi. Poate daca ati semnala mai multi din interior, lucrurile ar fi altfel. Poate daca v-ati dezice public de mizeriile alea. Nu stiu, poate scriu si tampenii. Inteleg ca toti avem nevoie de bani. Dar, cum am mai zis, oameni cu mintile intregi si moralitate lucrand pentru asa televiziuni. Trist”.

Lili Ruse: „Ileana Andrei, am scris asta fix ca să mă judece oameni ca tine”, a răspuns jurnalista pe contul său de Facebook.