Doliu în presă, a murit un ziarist cu mare experiență. A fost colaborator la Europa Liberă începând din 1990

Petio Petkov, colaborator la Europa Liberă începând din anii 1990, semnatar al relatărilor din Bulgaria și spatiul balcanic și de peste 15 ani titular al ediției de marți a rubricii săptămânale „Jurnal de corespondent”, a fost înfrânt de boală.

A murit Petio Petkov, colaborator la Europa Liberă

„Suntem alături de familia sa și deplângem plecarea lui dintre noi.

Tonic, cu un dezvoltat simț al umorului, cu o privire critică pătrunzătoare asupra realităților politice, Petio ne va lipsi nouă, colegilor lui, și probabil și celor care îi ascultau relatările.

Odihnească-se în pace!”, a transmis Europa Liberă.

În 2019, cu ocazia redeschiderii redacției pentru Bulgaria a postului de radio Europa Liberă, Petio Petkov discuta cu corespondenta RFE/RL Anna West despre impactul Europei Libere în 1989, anul căderii comunismului în Europa de Est.

În 1989, Petio era la București, de cinci ani deja corespondentul agenției de știri bulgare BTA (dacă cineva, ascultându-l toți acești ani, s-a întrebat cum de vorbea perfect românește, acesta este răspunsul).

„România, din punct de vedere bulgar, era o țară socialistă pro-occidentală”

„Îmi amintesc că ascultam Europa Liberă, emisiunile redacției pentru Bulgaria, la sfârșitul anilor 1960 împreună cu colegii mei, ca student la colegiul tehnic M.Lomonosov din Gorna Oreahovița, un oraș din nordul Bulgariei. Aveam un radio tranzistor de fabricație sovietică VEF cu unde scurte foart bun și am putut evita chiar și bruiajul local. În vara lui 1968, am ascultat și am auzit despre Primăvara de la Praga și despre invazia trupelor Pactului de la Varșovia.

În același an, am devenit student la Academia Economică București, iar părinții mei se temeau că trupele sovietice vor intra și în România ca răspuns la refuzul României de a trimite trupe în Cehoslovacia.

La acea vreme, România, din punct de vedere bulgar, era o țară socialistă pro-occidentală cu multe filme și programe americane la TV, Beatles și Rolling Stones la radio și propagandă sovietică practic inexistentă.

Revenit în România în 1984, corespondent al agenției de știri BTA, m-am trezit într-o țară total diferită – un fel de Coreea de Nord, comparativ cu regimului relativ tolerant al dictatorului bulgar [Todor] Jivkov. Era o lipsă totală de informații, propagandă acerbă și Securitatea [poliția secretă] peste tot, mai transmite sursa citată.