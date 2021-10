Liviu Vârciu, traumatizat după ce a trecut prin boală. A sunat medicii de urgență! Ce se întâmplă cu vedeta

Cântărețul s-a infectat cu COVID-19 în urmă cu ceva timp. Când acesta spera că lucrurile revin la normal, organismul lui a trimis semnale de alarmă.

A chemat medicii de urgență

Liviu Vârciu și-a ținut fanii la curent pe rețelele de socializare, iar recent a postat o poză pe Instagram în care ambulanța venise la el. Acesta a declarat că se simțea din ce în ce mai rău și a a mers să își facă o serie de analize.

„Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai uşoară de Covid, dar chiar şi aşa, analizele mi-au ieşit rău şi când am fost depistat pozitiv, şi acum.

Nu am avut gust şi miros. Acum ficatul e praf şi am rămas cu o pată pe plămâni. Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează.Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele. Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni”, povestea Liviu Vârciu, potrivit Ciao.ro

Vârciu a ținut să tragă un semnal de alarmă și i-a sfătuit pe internauți să aibă grijă de starea lor de sănătate. Acesta a specificat că virusul nu trebuie luat în glumă.

„A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă.”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.

Cum s-a infectat Liviu Varciu?

Vedeta a luat virusul păgubaș după o întălnire cu prietenul său, Andrei Ștefănescu. Acesta a stat în izolare cu iubita lui – Anda Calin și cei doi copii.

„Dragii mei, sunt bine, vă mulțumesc mult pentru mesaje. Nu am nimic. Eu mi-am făcut testul COVID și mi-a ieșit negativ. Jumătatea mea chelioasă e pozitiv, dar e bine și el, nu are niciun simptom.

Eu sunt acasă, păzit de jandarmi până marți, în autoizolare, nu am voie să ies. Dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Aveți grijă, purtați mască, nu e de glumit. Mă întrebau «Știi pe vreunul care are COVID?». «Nu, nu știu pe nimeni». E, știu pe toată lumea acum! Aveți grijă și credeți-mă că nu e de glumit. Purtați mască”, a afirmat artistul în câteva filmări publicate pe Instagram Stories.