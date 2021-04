Eurodeputatul olandez Hans van Baalen, preşedintele partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), a decedat în urma unei maladii, la vârsta de 60 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al familiei pentru agenţia de presă olandeză ANP, preluată de France Presse.

‘Hans van Baalen a decedat într-un spital din Rotterdam după o scurtă maladie’, a relatat ANP, citându-l pe purtătorul de cuvânt.

Van Baalen era o figură importantă a formaţiunii de centru-dreapta VVD (Partidul popular pentru libertate şi democraţie) a premierului olandez Mark Rutte, care s-a declarat ‘afectat’ de dispariţia colegului său.

‘Lucram împreună din 1993. Hans a jucat un rol decisiv în creşterea enormă a grupului liberal în Parlamentul European. Am preţuit prietenia noastră’, a scris Rutte pe Twitter.

‘Profund întristat să aflu despre decesul lui Hans van Baalen. O zi tristă pentru partidul ALDE pe care îl conducea cu angajament şi devotament’, a transmis Charles Michel, preşedintele Consiliului European.

La rândul său, Dacian Cioloş, preşedintele grupului Renew Europe (centrişti şi liberali) din PE, s-a declarat pe Twitter ‘şocat de decesul tragic’ al lui Van Baalen.

‘Hans conducea mişcarea liberală ‘în Europa şi ‘va lipsi întregii familii liberale’, a afirmat Cioloş.

