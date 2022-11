Doliu în muzica internțională. Aaron Carter a murit la doar 34 de ani

Cântărețul și rapperul Aaron Carter, care era fratele mai mic al lui Nick Carter, de la Backstreet Boys, a murit sâmbătă, la vârsta de doar 34 de ani.

Potrivit site-ului TMZ, citat de BBC, Carter a fost găsit mort în baia casei sale din Lancaster, California, sâmbătă dimineață. Reprezentanții echipei sale i-au confirmat moartea, a informat PA.

„Acum este un moment foarte prost, încă încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat și care a fost cauza”, au spus reprezentanții artistului. „Suntem la fel de triști ca toată lumea și sperăm că fanii pot fi alături de familia sa cu gândurile și rugăciunile lor”, au adăugat aceștia.

Potrivit TMZ, poliția din Los Angeles a sosit la fața locului în jurul orei locale 11:00, (18:00 GMT), în urma unei alerte de înec.

Carter și-a început cariera cântând în deschiderea concertelor celor din trupa de băieți Backstreet Boys, la o serie de turnee și concerte. Dar a avut, apoi, o carieră solo de succes. La sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 20, el a vândut milioane de copii ale celor patru albume ale sale, primul scos când avea doar nouă ani.

Cel de-al doilea album al său, Aaron’s Party (Come Get It), a fost lansat în 2000 și a primit trei discuri de platină. A mai scos și singleurile I Want Candy, Aaron’s Party (Come Get It) și That’s How I Beat Shaq. După acest album, a apărut alături de, din nou, Backstreet Boys, dar și de Britney Spears în turneul Oops!… I Did It Again.

Pe măsură ce a crescut, Carter a trecut la rap. Dar a avut și apariții în musicaluri de pe Broadway și în emisiunea TV din SUA, Dancing With The Stars.

Aaron Carter s-a confruntat cu o serie de probleme, a stat de mai multe ori la dezintoxicare și, în 2013, și-a cerut falimentul personal, pentru datorii de milioane de dolari, în mare parte legate de impozite. De asemenea, el a avut mai multe probleme cu autoritățile, din cauza posesiei de droguri și a conducerii nesăbuite.

La începutul acestui an, Carter a declarat pentru Daily Mail că nu vrea să mai fie văzut ca o „epavă”.

„Nu sunt așa cum încearcă unii oameni să mă descrie”, a spus el pentru presa. „Dacă cineva vrea să mă numească epavă, ei bine, am fost un tren care a fost distrus de mai multe ori și deraiat de multe lucruri diferite”.

Fiul lui Carter, Prince, s-a născut în 2021 și, potrivit The Hollywood Reporter, s-a internat la dezintoxicare la începutul acestui an în încercarea de a obține custodia lui. După anunțul morții lui Carter, mama lui Prince, Melanie Martin, a emis o declarație în care spunea că este „încă în proces de acceptare a acestei nefericite realitati”. „Gândurile și rugăciunile tale sunt foarte apreciate”, a adăugat ea.

Colegii din muzica pop a anilor ’90, de la New Kids on the Block, i-au adus un omagiu lui Carter, spunând că au fost „șocați și întristați” de moartea acestuia.

We are shocked and saddened about the sudden passing of Aaron Carter. Sending prayers to the Carter family. Rest in peace, Aaron ❤️ pic.twitter.com/rDUcE4i8Iy

— New Kids on the Block (@NKOTB) November 5, 2022