Marcello Giordani, un titan al operei, voce inconfundabilă care făcea să se cutremure marile săli, a suferit un infarct la vârsta de 56 de ani. Tenorul italian murit sâmbătă, 5 octombrie, la reședința sa din Monte Tauro, Sicilia, relatează Siracusa News.

În timp ce lua masa, Marcello Giordani a făcut infarct, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, a spus antrenorul său vocal, Bill Schuman.

Cine a fost Marcello Giordani

Pentru muzică, pierderea lui Marcello Giordani reprezintă un adevărat cutremur. Tenorul italian de operă, care a interpretat roluri de liderîn săli din întreaga lume, era membru al Operei Metropolitane din New York, acolo unde a cântat în peste 200 de spectacole începând cu debutul din 1993.

De-a lungul prodigioasei cariere, Marcello Giordani a interpretat roluri extrem de grele, printre care Don Jose în „Carmen” (Bizet) și Eneele, din „Les Troyens” (Berlioz).

„Cred că sunt destul de capabil să înțeleg ce este bine pentru mine să cânt sau nu”, a spus la un moment dat Marcello Giordani. „Sunt în a domeniu de aproape 20 de ani. Am putut cânta repertoriul greu acum 10 ani, dar am decis să nu o mai fac pentru că am văzut mulți, mulți cântăreți căzând după alegerea repertoriului greu, făcând sume mari de bani în cinci ani și apoi dispărând”, explica italianul de ce a luat o decizie aproape de necrezut – aceea de a refuza mari roluri.

În ultimii ani, Marcello Giordani a înființat „Fundația Marcello Giordani” pentru a sprijini tinerii cântăreți. „Ceva neobișnuit pentru o vârstă atât de fragedă”, a comentat un apropiat al artistului.

