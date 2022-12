Doliu în muzică! A murit compozitorul Angelo Badalamenti. A realizat, printre altele, coloana sonoră pentru „Twin Peaks” s-a stins din viață

Angelo Badalamenti, compozitorul coloanei sonore a serialului „Twin Peaks”, a murit la vârsta de 85 de ani. Duminică, nepotul său a anunțat tragica veste pe Instagram. „Unchiul meu Angelo Badalamenti a trecut bariera către un alt plan al existenţei”.

David Lynch a spus simplu: „Fără muzică astăzi”. Pentru Lynch, el a compus muzica la „Twin Peaks: ”Fire Walk With Me”, „Wild at Heart”, „Lost Highway” şi „The Straight Story”. Printre alte compoziţii sunt: „Cabin Fever”, „Auto Focus”, „Before the Fall”, „Dark Water”, „Secretary” şi „A Very Long Engagement”.

A lucrat la partitura pentru filme precum „Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” şi „National Lampoon’s Christmas Vacation” înainte de a relua lucrul, împreună cu Lynch şi Cruise, la coloana sonoră a serialului „Twin Peaks”. „Twin Peaks Theme” a câştigat un Grammy pentru interpretare instrumentală pop.

Un alt compozitor faimos a murit

În urmă cu o lună, și compozitorul Pablo Milanés s-a stins din viață din cauza unei boli oncologice. Milanés este una dintre marile voci cubaneze din toate timpurile, creatorul unor cântece de dragoste de neuitat precum Yolanda, Ámame como soy sau El breve espacio en que no estás, care sunt deja imnuri; un muzician admirat și iubit de compatrioții săi, dar și de artiști importanți din întreaga lume, care și-au însușit versurile sale și l-au numit, simplu și afectuos, Pablo sau Pablito.

Încă de foarte tânăr, artistul a pus pe muzică versurile lui Nicolás Guillén și José Martí și a fost un pilon și fondator al mișcării cubaneze Nueva Trova, care a uimit lumea în anii ’70. Mai mult, s-a spus că Milanés a transformat toată furia și amărăciunea de care a suferit în cântece frumoase, în care temele eterne ale morții și ale trecerii timpului se repetă la nesfârșit, a scris El Pais.

Pablo și Angelo Badalamenti nu sunt singurii compozitori care au murit în ultima perioadă.