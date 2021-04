Simion Pop a murit ieri seară. Cu multă durere, Saveta Bogdan a scris pe una dintre rețelele de socializare, că un mare artist s-a ridicat la Ceruri. Cei care l-au cunoscut și l-au îndrăgit sunt în stare de șoc.

„Cu adâncă durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consăteanului meu, marele interpret Simion Pop! Nu îmi vine să cred! Dumnezeu să îl ierte!”, a scris Saveta Bogdan pe contul său de Facebook.

Simion Pop a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul

Simion Pop a murit miercuri seară și a lăsat multă durere în urma lui. În 2017, artistul a fost diagnosticat cu cancer. La un moment dat, Simion Pop se vindecase, însă boala a recidivat.

„Începusem să uit de divinitate și de legătura cu Dumnezeu. Am avut o tumoră în vezică în stadiul trei. Am fost operat. Aveam 50 de ani. Doi medici specialiști s-au ocupat de mine și la un moment dat au ridicat din umeri de neputință.

Atunci am încercat să fac ceva… Soluția aceea naturistă am adoptat-o… Dumnezeu mi-a arătat calea. Am fost la Valeriu Pop. Mi-a zis că am niște calități… Mi-a zis ceva despre revelația lui Dumnezeu…

Eu a trebuit să merg până în India pentru această știință care m-a salvat… Trei ani de zile am ținut această dietă…. Vă spun un lucru care pare minor. În India există un singur izvor de apă vie. De acolo luam… Din toată lumea, bolnavi veneau acolo…

Regimul era drastic, dar sănătos. Lipie, sosuri, orez și în rest fructe, dar și carne uneori… Această energie făcea minuni. Făceam meditații”, a povestit Simion Pop la emisiunea Acces Direct.

Polițiștii și procurorii au deschis în acest caz un dosar de moarte suspectă

Cu doar câteva ore înaintea tragediei, artistul a fost prezent alături de soție la o emisiune Tv, unde au cântat împreună. Sebastian Comăneci, fiul de suflet al regretatului artist, a povestit pentru Star Popular că a aflat despre nenorocire de la fiica soției artistului, care l-a găsit într-o baltă de sânge. Cântărețul este cunoscut nu doar pentru vocea lui, ci și pentru puterea cu care a reușit să treacă peste o problemă gravă cum a fost şi acestă boală care nu l-a iertat.