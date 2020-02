Pop Smoke avea doar 20 de ani şi a reușit să dea lovitura vara trecută, după lansarea piesei Welcome to the Party. Piesa a fost mixată inclusiv de Nicky Minaj.

Tragicul eveniment s-a produs în jurul orei locale 04.30 (ora 14.30, ora României), într-o locuinţă din Hollywood Hills.

Rapper-ul a murit la câteva zeci de minute după ce a fost împușcat de cei doi hoți.

Cei doi atacatori au fost văzuţi părăsind locul crimei, dar nu au putut şi încă prinşi sau identificaţi.

Printre cei care au trimis mesaje de condoleanţe şi s-au arătat consternaţi se numără rapper celebri, precum 50 Cents, scrie RTV.

Citește și: