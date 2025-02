Monden Un mare actor s-a stins fulgerător. Românii erau fascinți de rolurile lui







Peter Navy Tuiasosopo, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Fast and Furious”, „Street Fighter” și „Necessary Roughness”, a decedat luni, 10 februarie, la vârsta de 61 de ani, din cauza unor complicații cardiace.

Distribuția „Fast and Furious”, în doliu

Fiul lui Peter Navy Tuiasosopo, Manoah, a făcut anunțul despre decesul tatălui său, în cadrul unei postări de pe platforma de socializare Facebook.

„Cu inima grea… tatăl nostru, Peter N. Tuiasosopo, a murit în această dimineață la ora 3:16. Tatăl meu a avut o viață extraordinară și, în niciun fel, impactul său nu se oprește aici.

Vom continua să trăim cu el în spirit, iar oricât de îndurerați suntem, nu există nicio îndoială că acum este în Rai alături de frații, surorile, părinții, fiica și Iisus, și nu mai suferă. Forța, dragostea, compasiunea și bunătatea lui vor fi simțite pentru totdeauna”, a scris acesta.

În publicația TMZ, fiul acestuia l-a descris drept „un deschizător de drumuri pentru actorii polinezieni la Hollywood”.

Povestea de viață a lui Peter Navy Tuiasosopo

Peter Navy Tuiasosopo și-a început cariera în anii ’90, jucând rolul lui Manumana în filmul „Necessary Roughness”. Ulterior, a interpretat rolul lui E. Honda în „Street Fighter” un personaj cunoscut din seria de jocuri video, și a fost, de asemenea, Ed Tuttle în „BASEketball”.

De-a lungul carierei sale, a avut apariții în filme cunoscute la nivel mondial, precum „The Scorpion King”, „The Fast and the Furious”, „Austin Powers in Goldmember” și „Speedracer”. În televiziune, acesta apărut în seriale celebre precum „Magnum P.I.”, „Black-Ish”, „NCIS” și „The Young and the Restless”, serial în care l-a jucat pe Koa.

Peter Navy Tuiasosopo a jucat rolul lui Kaleo în serialul TV „Hawaii” din 2004, care prezenta o unitate fictivă a Departamentului de Poliție din Honolulu. De asemenea, a avut apariții în alte seriale celebre, precum „New Girl”, unde l-a jucat pe Big Bob și „Easy Money” unde a interpretat rolul lui Manny Mamayo, conform PEOPLE.

Fanii actorului, îndurerați

O muțime de fani i-au adus omagii în cadrul postării de pe platformă.

„A fost unul dintre cei mai buni. Ești atât de iubit, Pete, mă rog pentru familia ta în această perioadă dificilă. Îți trimit dragoste”, a scris un internaut.

„Asta doare. Inima mea plânge pentru voi toți”, a fost comentariul unui alt utilizator.

„Inimă frântă! Nu există cuvinte pentru a descrie asta. O zi extrem de tristă”, a mai scris cineva.