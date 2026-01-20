Doliu în justiție. Judecătoarea Ioana Tripon a încetat din viață la șapte luni după pensionare

Fosta judecătoare Ioana Tripon, președinta Secției a IV-a pentru litigii de muncă la Curtea de Apel Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani, la șapte luni după pensionare.

Consiliul Superior al Magistraturii și-a exprimat luni, 19 ianuarie 2026, profundul regret pentru încetarea din viață a Ioanei Tripon, fost judecător în cadrul Curții de Apel Cluj, și a transmis condoleanțe sincere familiei îndoliate.

Decesul a avut loc la doar șapte luni de la ieșirea la pensie a judecătoarei, la 12 mai 2025. La momentul retragerii din magistratură, Tripon era președinta Secției a IV-a pentru litigii de muncă a Curții de Apel Cluj.

Adina Daria Lupea, fostă colegă a Ioanei Tripon, a declarat: „Îngrozitor… alt cuvânt nu îmi vine în minte… După Ramona Mornaila, acum Ioana… Ioana era ca o lumină. Calma, senină, zâmbitoare, credincioasă. Am fost o vreme colege de complet la Tribunalul Cluj în civil. Era extrem de atentă, aplicată, conștiincioasă și iubea foarte mult oamenii. La fiecare soluție ea se gândea la oamenii din dosar. Cum să îi ajute. Un om care și-a înțeles pe deplin menirea.”

Fosta judecătoare Tripon a fost cunoscută pentru devotamentul față de justiție și grija pentru oamenii din dosare. Oameni din justiția clujeană au transmis condoleanțe familiei și apropiaților, menționând că două fetițe de 17 și 7 ani au rămas orfane de mamă.

Judecătoarea Ramona Mornăilă, magistrat al Curții de Apel Cluj, s-a stins din viață în decembrie 2025, la doar 49 de ani, la trei zile după ce fusese oficial eliberată din funcție prin decret prezidențial ca urmare a pensionării, cu data de 1 decembrie. Vestea a provocat emoție în rândul colegilor și al tuturor celor care au lucrat alături de ea.

Cariera sa a început ca auditor de justiție și procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, continuând ca judecător la mai multe instanțe, Judecătoria Gherla, Baia Mare și Turda. În martie 2007 a fost promovată la Tribunalul Cluj, iar ultima sa promovare, la Curtea de Apel Cluj, a avut loc pe 15 noiembrie 2022.