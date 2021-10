Doliu în fotbalul românesc! A murit antrenorul pe care „regele” l-a dorit. Sportivii sunt în lacrimi

Fotbalul românesc e în doliu. Sportivii au primit în dimineața zilei de duminică, 31 octombrie, o veste devastatoare. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții FC Someșul Dej.

Reputatul antrenor Gheorghe Barbu a murit

„Cu mare regret, anunțăm trecerea în neființă, mult prea rapidă, a managerului sportiv al echipei noastre, domnul Gică Barbu. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a transmis Someșul Dej, pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Vestea a venit ca un fulger. Gică Barbu, în vârstă de doar 53 de ani, a decedat la scurt timp după ce a semnat cu FC Someșul Dej, formație din Liga a 3-a. Antrenorul suferea de afecțiuni cardiace, aspect pe care l-a făcut public în anul 2010.

Și Unirea Dej, echipă pe care a antrenat-o în repetate rânduri, i-a adus un omagiu lui Gheorghe Barbu.

„Fostul nostru antrenor, Gheorghe Barbu s-a stins din viață la numai 53 de ani. În aceste clipe grele, FC Unirea Dej transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

„Regele” Gică Hagi l-a dorit la Academia Viitorul

Gheorghe Barbu a fost un antrenor cu o vastă experiență în fotbal. Printre echipele la care a evoluat ca jucător se numără: Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Farul Constanța, Ceahlăul Piatra Neamț și FC Național. Perioada de la Farul a fost cea mai productivă, unde a jucat în două rânduri: 1993-1997 și 1999 – 2000.

Gheorghe Barbu a fost antrenor la „U” Cluj, la două meciuri din Liga 1, iar datorită experienței sale vaste a ajuns și pe lista lui Gică Hagi, în anul 2010, pentru Academia de fotbal condusă de fostul mare internațional.

„Au fost discuții și cu cei de la Constanța, dar nu e vorba de Farul. De la Academia lui Gheorghe Hagi am primit o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar. Au fost discuții concrete, dar nu este finalizat nimic. De plecat de la Deva, aș fi putut pleca demult. Cei de la Internațional Curtea de Argeș m-au vrut acum doi ani, dar am ales să continui la Mureșul și nu regret. Aici am fost lăsat să muncesc și am învățat multe ca antrenor de fotbal”, spunea Gheorghe Barbu la vremea respectivă.