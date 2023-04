Doliu în familia Mariei Dragomiroiu. Legenda muzicii folclorice a anunțat tragica veste

Doliu în familia Mariei Dragomiroiu. Mătușa artistei a murit în urmă cu puțin timp. Tanti Nuți a fost persoana care a încurajat-o pe interpretă să nu renunțe la visul ei și să pășească pe scenă cu încredere.

Maria Dragomiroiu a declarat că tanti Nuți era a doua ei mamă și i-a mulțumit pentru toată iubirea pe care i-a oferit-o. Artista a mai spus că are sufletul rupt în două și că nu poate accepta moartea mătușii ei. „Dragi prieteni, pentru mine astăzi a fost o zi tristă. A plecat dintre noi mătușa mea dragă, tanti Nuți (sora cea mică a mamei mele), sufletul care m-a luat de la țară și m-a ajutat să pornesc pe drumul cântecului, m-a îmbrăcat, m-a încălțat, mi-a dat să mănânc și a fost pentru mine a doua mamă. Ani de zile m-am rugat bunului Dumnezeu să-i dea sănătate, pentru că era tare bolnavă. Așa am înțeles eu să-i mulțumesc mătușii mele, pentru tot ce a făcut pentru mine până astăzi, când am aflat această veste tristă că tanti Nuți nu mai este. Doamne, odihnește-o în pace și liniște! Amin!”, a scris artista pe Facebook.



A doua mamă a Mariei Dragomiroiu

După ce și-a pierdut mama, Maria Dragomiroiu a fost crescută de tanti Nuți, femeia care i-a fost alături în toate momentele. Artista a mai spus că nu ar fi avut parte de acest succes pe plan profesional fără mătușa ei și că este recunoscătoare pentru tot.

”Am avut o săptămână foarte proastă. Am dormit prost și am avut o stare de tristețe tot timpul, nu știam de ce sunt tristă. Dacă nu era mătușa mea, eu nu ajungeam la București, pentru că nu avea cine să mă ia de acolo de la țară. Eu am spus întotderauna că Dumnezeu a lucrat prin sufletul ei.”, a declarat Maria Dragomiroiu, la Antena Stars.

Amintim că mama Mariei Dragomiroiu a murit în urmă cu 30 ani, chiar de ziua onomastică a artistei.