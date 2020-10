Actorul Sean Connery a devenit cunoscut mai ales pentru rolurile sale din seria James Bond.

S-a născut la 25 august 1930, la Fountainbridge, Edinburgh, Scoția.

Potrivit BBC, actorul britanic de origine scoțiană a murit în somn, noaptea trecută, pe când se afla în Bahamas.

Scoțian de origine, marele actor a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 1988, pentru rolul lui Jim Malone din The Untouchables.

Sir Sean Connery a mai câștigat două premii Bafta și trei Golden Globes.

Sean Connery a fost cunoscut și pentru puternicul și inconfundabilul său accent scoțian, precum și pentru înfățișarea sa prezentabilă.

A fost proclamat „cel mai atrăgător bărbat în viață” de către revista „People”, în 1989, iar zece ani mai târziu, în 1999, la 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj de opinie „Cel mai sexy bărbat al secolului”.

A fost făcut cavaler de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în anul 2000, la Holyrood Palace.

Sir Thomas Sean Connery a fost și un militant activ pentru independența Scoției.

Rolul care l-a făcut celebru a fost cel al lui James Bond, jucat pentru prima oară ca agent 007 în pelicula Dr. No, în 1962. Au urmat apoi From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971).

A fost descoperit de Harry Saltzman după ce mulți posibili candidați pentru Bond au fost eliminați, printre care celebrii Roger Moore, David Niven, Cary Grant, și mulți alții. Ian Fleming, creatorul lui James Bond, i-a adus un omagiu lui Connery în nuvela sa din 1963, On Her Majesty’s Secret Service, spunând că numele de familie al agentului 007 este scoțian la origine. Fleming a mai relatat că la casting nu l-a plăcut pe masivul scoțian, afirmând că acesta era prea „brut” dar, cu anumite îndrumări din partea regizorului Terence Young, Connery a câștigat în fața lui Fleming.

Alte filme celebre în care a apărut Sean Connery au fost: The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade and The Rock.

Știre în curs de actualizare