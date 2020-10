Apple, Netflix şi alte platforme de streaming majore se gândesc la posibilitatea de a achiziţiona „No Time to Die”, viitorul film James Bond, care urma să fie lansat în aprilie. Ultimul fillm din serie ar putea fi achiziționat contra sumei impresionante de 600 de milioane de dolari.

„No Time to Die” este totodată și ultima apariție în serie a britanicului Daniel Craig, care i-a dat viață flegmaticului agent secret de 5 ori, acesta declarând că a renunțat la rol. Craig este una dintre cele mai populare apariții în acest rol epic, interpretat de-a lungul timpului de alți actori fabuloși precum Sean Connery sau Roger Moore.

Lansarea filmului a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei, dar și a unor probleme de producție. Premiera va putea fi văzută în 2021.

MGM, studioul care se află în spatele filmului, ar fi pierdut între 30 şi 50 de milioane de dolari din cauza întârzierilor, potrivit unor surse.

Bloomberg a anunţat prima dată despre aceste discuţii, care au fost subiectul zilei la Hollywood. Alte studiouri, precum Paramount şi Sony, au adunat zeci de milioane de dolari din vânzarea filmelor precum „Greyhound”, „Coming 2 America” şi „Without Remorse” platformelor de streaming.

„Nu comentăm zvonuri. Filmul nu este de vânzare. Lansarea filmului a fost amânată până în aprilie 2021 pentur a păstra experienţa din sală a spectatorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al MGM pentru Variety.

Bond forever

Filmul „No Time to Die” a avut costuri de producţie de peste 250 de milioane de dolari.

„No Time to Die” este regizat de cineastul Cary Joji Fukunaga, care a mai semnat „Maniac” (2018), serial Netflix, „Beasts of No Nation” (2015) şi a scris „It” (2017), dar a fost și regizorul unei reușite ecranizări după clasicul „Jane Eyre”, cu Michael Fassbender și Mia Wazikoswka în rolurile principale. Fukunaga a scris scenariul „No Time to Die” împreună cu Phoebe Waller-Bridge şi Scott Z. Burns.

Această serie se numără printre seriile cu cea mai lungă durată de viață continuă din istorie, filmele fiind create continuu încă din 1962 (având o pauză de 6 ani între 1989 și 1995).

Sursa: Variety