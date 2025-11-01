Doliu în cinematografia franceză. Tchéky Karyo a murit la vârsta de 72 de ani

Actorul francez Tchéky Karyo, cunoscut pentru rolurile sale din filmul Nikita și serialul TV The Missing, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, potrivit agenției AFP. Karyo, născut în Turcia, dar crescut la Paris, a murit vineri din cauza unui cancer, potrivit Le Monde.

Familia sa, actrița Valérie Keruzoré și copiii lor, a anunțat decesul într-un comunicat transmis agenției de știri.

Tchéky Karyo a debutat în cinematografie în anii 1980 și a activat timp de aproape patru decenii, fiind cunoscut mai ales pentru roluri secundare, deși a avut și roluri principale.

Primul său succes notabil a venit odată cu thrillerul criminal La Balance (1982), care i-a adus o nominalizare la premiul César pentru „Cea mai bună revelație masculină”.

În 1990, Karyo a jucat rolul lui Bob, coordonatorul asasinei, în filmul Nikita regizat de Luc Besson, un rol care i-a adus recunoaștere internațională.

Cu trăsăturile sale distinctive și privirea pătrunzătoare, Karyo a jucat ulterior în numeroase producții, de la filme istorice până la pelicule de acțiune și anti-război, precum 1492: Conquest of Paradise (1992), Joan of Arc (1993), GoldenEye (1995) și A Very Long Engagement (2004).

Unul dintre rolurile sale principale a fost cel al profetului medieval Nostradamus în filmul omonim din 1994, în timp ce apariția sa în Amélie (2001) a fost redusă la o fotografie de identitate într-un album.

Pe lângă cariera sa cinematografică, Karyo a cunoscut succesul în televiziune, în special pentru rolul detectivului francez Julien Baptiste în serialul The Missing (2014).

Prima serie de opt episoade urmărea dispariția unui băiat în Franța, avându-l pe Karyo în rol principal, alături de James Nesbitt și Frances O’Connor în rolurile părinților.

A doua serie, difuzată în 2016, s-a concentrat pe dispariția unei fete în Germania, cu Karyo revenind ca Baptiste, alături de David Morrissey și Keeley Hawes. Ambele serii au primit recenzii pozitive, criticii apreciind în mod special performanța actorului.

În februarie 2019, un spin-off intitulat Baptiste a fost difuzat pe BBC One, continuând povestea detectivului interpretat de Karyo.

Lindsay Salt, Director al BBC Drama, a declarat:

„Suntem foarte triști să aflăm de trecerea în neființă a lui Tchéky Karyo. A fost un actor cu adevărat genial și foarte iubit și va fi amintit cu drag de telespectatorii BBC pentru rolurile sale în The Missing, Baptiste și, mai recent, Boat Story. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai săi în aceste momente.”

Tchéky Karyo s-a născut pe 4 octombrie 1953 la Istanbul, fiu al unui șofer turc de origine evreiască spaniolă și al unei mame grecoaice, potrivit publicației Le Monde.

Înainte de a se dedica cinematografiei, Karyo a activat în teatru câțiva ani, ceea ce i-a oferit o bază solidă pentru cariera sa ulterioară pe marele ecran și în televiziune.