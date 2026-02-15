Doinița Oancea, „agresată” de un polițist. Ce i-a spus

Actrița Doinița Oancea a povestit la un podcast faptul că s-a simțit ”agresată” de un polițist care a oprit-o în trafic. Iată ce a făcut omul legii de a supărat-o pe actriță.

Actrița a explicat la un podcast că a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. Cu toate acestea, modul în care a decurs conversația cu polițistul nu a fost tocmai pe placul ei.

”Mă oprește un polițist, era acum mulți ani, era târziu, era 2 noaptea. Mă întorceam, nu știu de unde într-o zi ploioasă așa. Era vara și vara, eram așa hai-hui. Și mă oprește la Romană, vine așa la mine. Îmi ia buletinul, se uită la mine, mă recunoaște. A, sunteți actrița... Și zic: da, sunt, se dă în spate. Pe mine m-a șocat. Se dă în spate așa ”și mașina asta o aveți domnișoară?! Dar ce-ați făcut cu banii”, a explicat artista.

De altfel, acesta a fost și momentul în care Doinița Oancea nu a știu cum să reacționeze. Nici la câțiva ani după incident aceasta nu părea că își găsește cuvintele.

”M-am simțit agresată, sincer. Nu neapărat agresată că sună ciudat, dar a fost foarte intruziv: la ora 2 noaptea, când tu m-ai oprit din nu știu ce motiv”, a mai spus Doinița Oancea.

Actrița a mai spus că acela a fost momentul când și-ar fi dorit să nu fie singură. Mai exact să aibă un bărbat lângă ea, pentru că nu s-a simțit deloc protejată, deși avea în față un om al legii.

”Ăla a fost primul moment în care am simțit că am nevoie de un bărbat, pe care să-l sun și să-i spun: uite ce mi s-a întâmplat aici. Că nu era firesc, omul nu mă lăsa să plec acasă pentru că mă întreba ce am făcut eu cu banii mei, din seriale, de ce am Seat și nu cine știe ce mașină”, a încheiat Doinița Oancea.