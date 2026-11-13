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Doi români, repatriați din Yemen. MAE cere părăsirea imediată a teritoriului

Doi români, repatriați din Yemen. MAE cere părăsirea imediată a teritoriuluiMAE. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Doi cetățeni români aflați în Yemen au revenit în siguranță în România, vineri, 13 noiembrie, în urma unei operațiuni de repatriere sprijinite de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Transferul a fost realizat prin Egipt, cu ajutorul misiunilor diplomatice românești. Pentru Yemen este în vigoare o alertă de călătorie de nivel maxim, iar autoritățile le solicită românilor să părăsească imediat teritoriul țării.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că repatrierea celor doi cetățeni a fost organizată cu sprijinul Ambasadei României la Amman, din Regatul Hașemit al Iordaniei, care gestionează și asistența consulară pentru Yemen.

Reprezentanții misiunii diplomatice au colaborat cu autoritățile străine pentru pregătirea deplasării și obținerea documentelor necesare întoarcerii în țară. De asemenea, au păstrat contactul cu cei doi români pe durata demersurilor.

„Reprezentanții misiunii diplomatice au menținut legătura în permanență cu persoanele în cauză și cu autoritățile străine competente, au eliberat documentele de călătorie necesare și au facilitat achiziționarea biletelor de avion către România”, a mai transmis MAE.

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Cum au fost repatriați cei doi români din Yemen

Pentru întoarcerea în România, cei doi cetățeni au urmat un traseu care a inclus tranzitarea Egiptului. Ambasada României la Amman a oferit sprijin pentru trecerea frontierei către Egipt, inclusiv prin eliberarea documentelor de călătorie și facilitarea cumpărării biletelor de avion.

După sosirea pe teritoriul egiptean, românii au beneficiat de asistența Ambasadei României la Cairo. Reprezentanții misiunii diplomatice au intervenit pentru facilitarea tranzitului aeroportuar și continuarea călătoriei către România, prin intermediul unui zbor de legătură.

Operațiunea s-a încheiat cu revenirea în siguranță a celor doi cetățeni români.

MAE menține alerta maximă de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe a emis pentru Yemen o avertizare de călătorie de nivel 9 din 9, cel mai ridicat nivel de alertă. Mesajul transmis cetățenilor români aflați pe teritoriul statului este „Părăsiți imediat țara”.

Avertismentul vine în contextul conflictului armat dintre rebelii Houthi și forțele guvernamentale yemenite, precum și al implicării Arabiei Saudite în confruntările din regiune. Autoritățile române recomandă persoanelor aflate în Yemen să solicite sprijin diplomatic și consular pentru a putea părăsi țara în condiții de siguranță.

atac houthi arabia saudita aeroport

atac houthi arabia saudita aeroport / foto: captura video

Conflictul din Yemen și implicarea Arabiei Saudite

Yemenul se confruntă cu un conflict armat de lungă durată, în care sunt implicate mișcarea Houthi și forțele care susțin guvernul recunoscut internațional.

Rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, controlează capitala Sanaa din anul 2014.

În 2015, Arabia Saudită a intervenit militar în Yemen, conducând o coaliție formată pentru susținerea guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional.

Continuarea confruntărilor și riscurile de securitate au determinat Ministerul Afacerilor Externe să mențină avertizarea maximă pentru cetățenii români care se află în această țară.

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