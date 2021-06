În urma perchezițiilor, doi bărbați suspectați de faptele amintite, unul în vârstă de 27 de ani și altul în vârstă de 36 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Conform ultimelor informații, agresorii urmează să fie prezentați în fața magistraților și audiați. În urma acțiunilor autorităților, un pistol de tip airsoft a fost ridicat de la locuințele percheziționate.

Cercetările continuă sub atenția Serviciului Investigații Criminale din Poliția Sectorului 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal.