Scandal de zile mari petrecut în timpul unei nunți ce s-a desfășurat la un restaurant din localitatea prahoveană Brazi. Petrecerea a fost stricată de doi nuntași care, pe fondul consumului de alcool, s-au luat la bătaie și au auncat în bătălie toate resursele fizice pentru a-și dovedi superioritatea. A fost nevoie de intervenția polițiștilor, pentru ca ce doi bătăuși să se calmeze.

Nu se știe exact care a fost scânteia care au declanșat încleștarea. Martorii spus că, la un moment dat, cei doi protagoniști au început să se înjure în gura mare, fără menajamente. Apoi, au trecut la fapte. Unul dintre bărbați l-a lovit în zona feței pe celălalt și de aici a pornit o ploaie de lovituri aprige. Mai întâi au intervenit ceilalți participați la nuntă, apoi cineva a apelat numărul de urgență 112, pentru a solicita prezența poliției la localul respectiv.

S-a suit și băut la volan

Unul dintre scandalagii s-a retras din acest conflict spontan, s-a suit la volanul mașinii sale și a demarat în trombă. Nu a putut să ajungă prea departe de locul incidentului, pentru că a fost oprit de forțele de ordine. În primul rând, el s-a ales cu dosar penal, pentru că a fost testat cu aparatul etilotest, care a confirmat faptul că bărbatul consumase băuturi alcoolice. Apoi, el va trebui să răspundă penal și pentru scandalul creat la nuntă și loviturile fizice aplicate rivalului de ocazie.

„La data de 10 octombrie, în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț au fost sesizați cu privire la faptul că în fața unui restaurant din comuna Brazi, două persoane se lovesc reciproc, iar una dintre ele ar fi plecat cu autoturismul, aflându-se sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Postului de Poliție Brazi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, se precizează în comunicatul Poliției.