Doi agenți chinezi au încercat să mituiască un agent sub acoperire al FBI cu 61.000 de dolari

Plătirea unui angajat

He Guochun și Wang Zheng i-au oferit unui angajat guvernamental 61.000 de dolari în Bitcoin pentru informații secrete cu privire la urmărirea penală a unei mari firme de telecomunicații chineze. Cei doi credeau că l-au recrutat pe angajat pentru a lucra pentru guvernul chinez. Cu toate acestea, angajatul cu care cei doi au vorbit era un agent sub acoperire FBI, au declarat procurorii federali, conform unei plângeri depuse la Districtul de Est din New York.

Plângerea susține că cei doi au încercat să obțină nota de strategie a DOJ, informații confidențiale despre martori și dovezi ale procesului. Plângerea mai susține că cei doi au încercat să afle dacă potențiale noi acuzații ar fi formulate împotriva companiei de telecomunicații.

Deși compania în cauză nu a fost numită, consensul dintre instituțiile de presă occidentale este că detaliile cazului sunt asemănătoare cu ancheta americană a gigantului chinez Huawei. Procurorii federali investighează firma din cauza acuzațiilor că ar fi furat secrete comerciale de la companiile de tehnologie din SUA. De asemenea, cercetează dacă Huawei a indus în eroare băncile cu privire la operațiunile sale comerciale în Iran, sancționat de SUA.

Huawei a pledat nevinovat pentru aceste acuzații. Wang și He sunt amândoi acuzați de încercarea de a obstrucționa o urmărire penală. El este acuzat de spălare de bani din cauza mitei de 61.000 de dolari. Ambii bărbați sunt încă în libertate, a spus DOJ.

Acuzați în alt proces

Procurorii au spus că cei doi i-au plătit agentului FBI în jur de 14.600 de dolari în bijuterii, transferuri bancare și numerar începând din septembrie 2017. Aceste plăți au fost pentru chestiuni separate care nu au legătură cu cazul firmei de telecomunicații.

Luni, procurorul general al SUA, Merrick Garland, a făcut publice informațiile despre un alt caz în care sunt acuzați că au lucrat ca agenți chinezi în SUA. Acest al doilea caz implică șapte cetățeni chinezi acuzați că au hărțuit și amenințat un rezident al SUA, în încercarea de a constrânge această persoană să se întoarcă în China. „Departamentul de Justiție nu va tolera încercările vreunei puteri străine de a submina statul de drept pe care se bazează democrația noastră”, a spus Garland, potrivit Business Insider.