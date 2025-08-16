International Cum au ajuns planurile întâlnirii Trump–Putin să fie lăsate într-o imprimantă de hotel. Noi detalii







Jurnalista Marcela Feraru a afirmat că postul de radio american NPR a publicat pe site-ul său opt pagini de documente uitate de delegația americană la summit, lăsate într-o imprimantă la care accesul era liber. Din acestea reiese că programul inițial nu a fost respectat. Întâlnirile nu erau prevăzute în format 1+1 sau 3+3, așa cum s-a întâmplat, ci sub forma unei discuții 2 la 2: Donald Trump și S. Witkoff, față în față cu Vladimir Putin și Ușakov.

Cele opt pagini, care ar fi fost întocmite de personalul american și uitate accidental, indicau locațiile exacte și orele întâlnirilor din timpul summitului, dar și numerele de telefon ale unor angajați guvernamentali.

În jurul orei 9:00, vineri, trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele aflat la 20 de minute de Baza Comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde aveau loc întâlnirile, au găsit documentele, care aveau însemne ale Departamentului de Stat al SUA, uitate într-una dintre imprimantele publice ale hotelului.

NPR a verificat fotografiile făcute de unul dintre clienți și a acceptat să nu-i dezvăluie identitatea, acesta temându-se de represalii.

Prima pagină a dosarului tipărit arăta programul întâlnirilor din 15 august și menționa sălile exacte din baza Anchorage unde acestea urmau să se desfășoare. Tot acolo era notat și faptul că Trump plănuia să îi ofere lui Putin un cadou ceremonial. „POTUS către președintele Putin”, se menționa în document, „Statuia de birou a vulturului pleșuv american”.

Paginile 2–5 ale dosarului conțineau numele și numerele de telefon ale trei membri ai personalului american, dar și ale 13 lideri americani și ruși. Lista includea pronunții fonetice pentru toți oficialii ruși așteptați la summit, precum „domnul președinte POO-tihn”.

Paginile 6 și 7 descriau prânzul organizat la summit și persoanele invitate. Meniul atașat menționa că evenimentul urma să aibă loc „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”.

O diagramă a așezării la masă arăta că Trump și Putin trebuiau să stea față în față. Liderul de la Casa Albă urma să fie însoțit, pe partea dreaptă, de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet Susie Wiles, iar pe partea stângă de secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și trimisul special Steve Witkoff.

În dreptul său, liderul rus ar fi avut alături pe ministrul de externe Serghei Lavrov și pe consilierul prezidențial Iuri Ușakov.

La summitul de vineri, prânzul nu a mai avut loc. Totuși, documentele arată că era planificată o masă simplă cu trei feluri: o salată verde, apoi filet mignon și halibut Olympia, iar la final crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA și specialist în securitate națională, a afirmat că documentele descoperite la imprimanta Hotelului Alaskan scot în evidență o lipsă de profesionalism în organizarea unei întâlniri de o asemenea importanță.

„Aceasta mi se pare a fi o dovadă suplimentară a neglijenței și incompetenței administrației. Nu lași lucrurile la imprimantă. E atât de simplu”, a spus Michaels.