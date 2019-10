Meghan spune în documnetar că ”Eu nu trăiesc, eu exist!”. Astfel simte ducesa în confruntarea cu viaţa reală şi controlul din ce în ce mai sufocant al media.

Acestea au fost spuse într-un interviu cu Tom Bradby pentru un nou documentar care a fost transmis aseară pe ITV. Mai există şi un video al documentarului care-l arată pe Harry în timp ce-şi pune problema dacă într-o bună zi va părăsi Regatul Unit pentru a trăi în Africa. „Harry&Meghan: An African Journey”, numele documentarului, va oferi o parte a călătoriei cuplului regal, turul lor de 10 zile în Africa meridională, anunţă Daily Mail online.

Harry îşi exprimă dorinţa de a părăsi Regatul Unit

„Nu ştiu unde am putea trăi în Africa deocamdată. Abia am sosit la Cape Town, ar fi un loc fantastic. Dar cu toate problemele care există acolo nu văd cum am putea reuşi. Restul vieţii noastre, în special munca noastră, se va concentra în mod special pe Africa, iar dacă într-o zi…”.

Într-un articol al Sunday Times, Bradby a povestit că a întrebat-o pe Meghan cum s-ar simţi dacă ar trebui să suporte în fiecare zi, de când a venit, presiunea mediilor. ”Cu asta mă confrunt zilnic”, a răspuns ea amuzată. Imediat după publicare Meghan a primit o susţinere uriaşă din partea utilizatorilor de Twitter afirmând că o înţeleg şi că sunt alături de ea. Imediat #WeLoveYouMeghan a devenit argumentul principal pe platforma de social media a utilizatorilor care au postat mesaje pozitive.

Perechea este de ani de zile implicată în opere de binefacere. Harry a petrecut un an cu copiii loviţi de HIV în Lesotho, iar Meghan a fost implicată în multe organizaţi de binefacere care ajută tinerele femei să scape de sărăcie şi de violenţe. Perechea regală îşi va lua 6 săptămâni de odihnă, fără implicare în îndatoririle faţă deCasa Regală, până în perioada Crăciunului.

