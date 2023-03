Doctorii au scos la iveală o nouă metodă de a fi readus la viață după ce ai intrat în moarte clinică

Cunoscută sub numele de hipotermie terapeutică, această procedură este folosită pentru pacienții aflați în stop cardiac. Medicul poate folosi pături de răcire, pachete de gheață sau plăcuțe de răcire pentru a reduce temperatura corpului. Alternativ, ar putea folosi răcirea internă, atunci când fluidele sunt administrate în sânge.

O metodă nouă ce poate schimba multe destine

Când o persoană este aproape de moarte, există două etape, a declarat Dr. Zachary Palace, directorul medical al Hebrew Home din Riverdale din New York. În primul rând, corpul experimentează ceea ce este cunoscut sub numele de moarte clinică – în care inima încetează să bată, făcând corpul să fie lipsit de sânge și oxigen. Aproximativ șase minute mai târziu are loc stadiul morții biologice. Acesta este momentul în care și celulele creierului încep să moară.

Dar, doar pentru că inima cuiva a încetat să mai bată, nu înseamnă că toată speranța este pierdută. Medicii ar putea fi capabili să resusciteze corpul unei persoane în timpul etapei de deces clinic – venind cu modalități inteligente de a le oferi mai mult timp pentru a face acest lucru. De fapt, viața după moarte a fost „confirmată” de experții care susțin cum conștiința unei persoane încă există chiar și după ce inima a încetat să mai bată.

Experiența înainte de moarte

Un studiu arată cum oamenii continuă să experimenteze conștientizarea chiar și până la trei minute după moarte. Dr. Palace a dezvăluit că scufundarea unei persoane într-un mediu înghețat ar putea întârzia moartea biologică a acesteia. „Cu cât corpul este mai rece, cu atât rata metabolică este mai lentă, așa că folosești oxigenul mai lent”, a spus doctorul.

Înseamnă că, prin răcirea persoanei, medicii au mai mult timp să încerce toate modalitățile posibile pentru a o readuce la viață. Oamenii de știință au studiat viața după moarte timp de ani de zile. Cu siguranță nu este prima dată când medicii și pacienții împărtășesc povești despre lucruri pe care le-au învățat prin experiențele din apropierea morții, potrivit The Sun.