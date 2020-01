Potrivit unei statistici prezentate de primarul Gabriela Firea, până luni au fost achiziționate 104 viniete Oxigen în valoare de 12.485 lei.

„Vinieta Oxigen a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar folosim prima perioadă de aplicare pentru acomodare și conștientizare. Posibile amenzi se vor da începând din martie. Voi organiza spre sfârșitul săptămânii o conferință de presă și voi da toate detaliile. Cetățenii au început deja să achiziționeze viniete Oxigen”, a explicat Gabriela Firea.

Până luni, pentru mașini Euro 3 s-au cumpărat viniete de o zi – 69, viniete de 1 lună – 12, viniete de 6 luni – 3 și de un an – 12.

Pentru mașini Euro 2, statisticile primăriei indică achiziția de viniete de 1 zi – 4, viniete de 1 lună – 1 și viniete de 6 luni – 1.

Pentru mașini Non Euro s-au emis doar două viniete de 1 zi.

De la începutul lui 2020, toți cei care circulă cu mașini poluante în București trebuie să cumpere vinieta Oxigen, taxa Oxigen sau taxa de poluare, după cum mai e cunoscută. Tarifele vinietei Oxigen sunt diferite în funcție de norma de poluare.

Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care au maşini Non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an. Vinieta poate achiziţionată pentru o perioadă minimă de o zi (15 lei pentru maşini Non Euro şi 5 lei pentru Euro 4), până la maxim un an.

Excepţie de la plata vinietei fac autovehiculele electrice şi cele hibrid, cele pe două roţi, cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, cele destinate transmisiunilor radio şi tv sau cele deţinute sau folosite de instituții de stat.

De la 1 ianuarie 2020, vinieta Oxigen trebuie plătită de mașinile (masa totală maximă autorizată sub cinci tone) Euro 3, indiferent pe unde circulă în București, de luni până vineri, de la 7:00 la 22:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Pentru mașinile cu norma de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 vinieta Oxigen trebuie plătită pentru circulația pe majoritatea arterelor din București, de luni până vineri, de la 7:00 la 22:00 (nu și de sărbătorile legale), cu excepția zonei ZACA, unde au accesul interzis, chiar și dacă au vinietă.

Pentru mașinile Euro 4, hotărârea prevede că vinieta Oxigen va trebui plătită din 2021, indiferent pe unde vor să circule în Capitală, europafm.ro.

Te-ar putea interesa și: