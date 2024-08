Politica Doar 10% din membrii partidului au răspus la sondajul Elenei Lasconi







Candidata USR pentru prezidențiale, Elena Lasconi, a fost ignorată de membrii de partid când a încercat să facă un sondaj intern cu privire la lista de candidați pentru parlamentare.

Primărița din Câmpulung Muscel a declarat însă, la o emisiune Digi24, că acel sondaj, la care au răspuns doar 10% dintre cei chestionați, nu este reprezentativ.

Chestionar ignorat de membrii USR

Chiar dacă la sondaj au răspuns puțini membri, Elena Lasconi spune că nu se simte înfrântă și că știe exact care este poziția ei în partid.

„Ești înfrânt sau ești câștigător, când ești într-o luptă. Eu nu eram într-o luptă. Eu am considerat că trebuie să adresez o întrebare ca să văd dacă într-adevăr toți membrii sunt pe aceeași lungime de undă. Și iată că nu sunt”, a declarat Lasconi.

Sondajul, prin care ar fi trebuit ca toți membrii USR să voteze pentru listele de candidați la parlamentare, s-a soldat cu un eșec. „Au fost puțin peste 10% care au votat. Nu «DA», cu «DA» și «NU». E adevărat că din cei 10%, 85% dintre ei au votat «DA»”, a menționat Lasconi.

Lasconi zice că nu știe de ce au ignorat-o colegii

Elena Lasconi spune nu știe de ce au votat doar 10% dintre membri. „Nu știu, deși am făcut și o postare pe un grup al USR-ului, care are peste 8.000 de membri, în care le-am spus să verifice inclusiv în căsuța de spam, probabil că sunt concediile, probabil că nu sunt interesați de asta, dar aș vrea să o las nivel de bucătărie internă.

Știți de ce? Eu nu mi-am dorit, nu a venit de la mine, eu nu visez noaptea și vin cu o propunere către membrii USR. Am primit mai multe telefoane, mesaje, am vorbit cu mai mulți colegi de-ai mei care spuneau despre lucrurile acestea, și atunci am vrut să văd care este pulsul întregului partid, pentru că eu nu reprezint doar Biroul Național și parlamentarii USR, ci întreg partidul. Nu este relevant felul în care s-a votat”.

Candidata la președinție mai spune că nu crede că a fost boicotată, ci că oamenii nu au fost interesați sau au avut treburi mai importante de făcut. „ Nu! Nu au fost interesați, sau deja sunt în stradă să monteze corturi, deja au alte preocupări”, a mai spus Lasconi.

Dominic Fritz n-ar fi de acord cu candidatura Elenei Lasconi

Lasconi a vorbit și despre despre Dominic Fritz, care nu ar fi de acord cu candidatura ei.

„Dominic nu a fost până acum în campanie, dar sunt absolut sigură că o să fie din săptămânile următoare. Fiecare dintre colegi a fost în vacanță, eu nu mi-am permis asta în ultimii cinci ani. El avea niște argumente statutare foarte clare. Dacă votau peste 50% din colegi, și peste 50% ar fi fost cu „DA”, aș fi făcut Comitetul Politic, aș fi organizat și un Congres, pentru că asta ar fi fost dorința colegilor mei. Dar nu s-a întâmplat asta.

Eu nu am așteptări. Dar privesc, ascult și apoi iau o decizie pe care eu o consider corectă. E foarte interesantă asta cu „corectă”, pentru că de fiecare dată tinzi să fii subiectiv. Dar cred că a fost o decizie înțeleaptă să-i întreb, măcar să știu cum stăm. Și dacă atâta interes are o asemenea chestiune... Voi continua cu astfel de întrebări referitoare și la alianțe, și la alte spețe”, a spus candidata la prezidențiale a USR.