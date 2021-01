Acuzațiile au fost anchetate de DNA, iar la vremea respectivă au făcut mare vâlvă. Se vorbea despre o mită de 600.000 de euro, o celebră pungă cu bani, pe care deputatul ar fi primit-o ca mită într-o biserică. Intriga DNA avea toate ingredientele și a prins foarte bine la opinia publică, care l-a înfierat pe Oltean, care a spus tot timpul că este nevinovat.

Între timp, în 2017, DNA l-a trimis pe Oltean în judecată, dar judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să retrimită acest dosar pe masa procurorilor pentru refacerea cercetărilor. Acum, DNA a clasat și ultimele acuzații aduse lui Oltean, care se referă la abuz în serviciu și obținerea de foloase necuvenite , recunoscând astfel că totul a fost un mare bluf.

„Nu mi-am făcut însă niciun fel de socoteală în privința această, însă rămâne să analizez compatibilitatea mea cu politica. Nu știu în ce măsură și dacă mă mai pot alătura echipei de astăzi a partidului și dacă mă pot adapta și răspunde politicii de astăzi. Deocamdată nu mă bucur că în sfârșit am scăpat, după cinci ani de batjocură”, a declarat Oltean, citat de Gazeta de Cluj.

”Mi-au distrus cariera”

Ioan Oltean a fost anchetat de către procurorii DNA pentru o presupusă mită de 600.000 pe care ar fi primit-o în curtea unei biserici din Chitila.

Într-un interviu acordat pentru o revistă, fostul politician a declarat că cei cinci ani care au trecut de la acele acuzații inventate, i-au distrus viața.

„A fost un sentiment ciudat, pe care greu îl definesc, pentru că după ce timp de cinci ani porți în spate o povară ca un bolovan, când o dai jos ai senzația că este acolo în continuare. Atunci când mi s-a pus acest bolovan în spate s-a făcut un tărăboi uriaș. Trei săptămâni am fost obiectul dezbaterilor și al comentariilor pe toate canalele de televiziune. Am fost supus unui linșaj în sensul cel mai exact și concret al cuvântului. Acum, după cinci ani, când aceiași procurori, aceeași instituție care a cerut arestarea mea, constată că „fapta nu a existat”, s-au scris două-trei rânduri în presă, iar televiziunile au ignorat subiectul. Nimeni nu a mai comentat și nu a mai pus în discuție reabilitarea mea. Am doar sentimentul mulțumirii mele sufletești și al satisfacției celor foarte puțini care au crezut tot timpul că sunt nevinovat”, a declarat Oltean.