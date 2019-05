Lovitură pentru DNA. Tribunalul Brașov a hotărât achitarea fostei directoare a Poștei Române

Tribunalul Brașov a hotărât, joi, achitarea celor trei inculpați, printre care și fosta directoare a Poștei Române, Mioara Priescu, acuzați de DNA de fapte de abuz în serviciu, trafic de influență și grup infracțional organizat legat de distribuirea unor felicitări electorale în județul Bacău.





Cei trei inculpați sunt fosta directoare în Poșta Română, Mioara Pribescu, fostul secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor, Marius Constantin Fecioru, și fostul director al Poștei Regionale Brașov, Constantin Olimpiu Nicolae.

În 2015, DNA a dispus reținerea Mioarei Pribescu și lui Marius Fecioru, iar Parchetul a obținut arestul la domiciliu și arestul preventiv pentru o perioadă de aproximativ o lună, scriu jurnaliștii luju.ro.

Tribunalul Brașov a dispus achitarea celor trei, în baza art. 16, alin. 1, literele a) si b) teza I din Codul de procedură penală: „fapta nu există”, respectiv „fapta nu este prevazută de legea penală”.

Minuta Tribunalului Brașov:

„1. In baza art. 396 al 5 Cod procedura penala, art. 16 al 1 lit a Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului CONSTANTIN OLIMPIU NICOLAE, pentru infractiunea de „constituire a unui grup infractional organizat” prev de art. 367 al 1 Cp cu aplic art. 5 Cp In baza art. 396 al 5 Cod procedura penala, art. 16 al 1 lit b teza I Cod procedura penala dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru infractiunea de „abuz in serviciu” (in forma continuata), prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale) si art. 5 Cp.

2. In baza art. 396 al 5 Cod procedura penala, art. 16 al 1 lit a Cod procedura penala dispune achitarea inculpatei PRIBESCU MIOARA pentru infractiunea de „constituire a unui grup infractional organizat” prev de art. 367 al 1 Cp cu aplic art. 5 Cp. In baza art. 396 al 5 Cod procedura penala, art. 16 al 1 lit b teza I Cod procedura penala dispune achitarea aceleiasi inculpate pentru infractiunea de instigare la „abuz in serviciu” (in forma continuata), prev. de art. 47 C.pen. cu ref. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale) si art. 5 Cp. In baza art. 396 al 5 Cod procedura penala, art. 16 al 1 lit b teza I Cod procedura penala dispune achitarea aceleiasi inculpate pentru infractiunea de „trafic de influenta”, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen cu aplic. art. 5 Cp. Constata ca inculpata a fost retinuta, arestata la domiciliu si arestata preventiv in perioada 26.05.2015 la 24.06.2015.

Olguta Vasilescu, reactie ACIDA dupa moartea lui Razvan Ciobanu: Trebuie sa fii INCONSTIENT

Pagina 1 din 2 12