Proba supremă din instanță. Revolta unui judecător demască metoda controversată folosită de DNA. Misterul plicului galben din sala de judecată

Marți a avut loc, la Înalta Curte de Casație și Justiție, un termen din dosarul cunoscut ca „dosarul licențelor Microsoft”. În acest proces sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, oameni de afaceri, dar și fostul director Microsof. Termenul de marți a scos la suprafață, încă o dată, evenimentele cel puțin controversate din sălile de judecată și care poartă marca DNA.





La începutul ședinței, președintele Completului de 3, judecătorul Ștefan Pistol, alături de judecătoarele Cristina Geanina Arghir și Oana Burnel, au anunțat primirea unui plic sigilat de la Direcția Națională Anticorupție, cu mențiunea confidențial, destinat completului de judecată, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

Procuroarea DNA prezentă în sală a anuțat că „Știam de existența plicului, am fost avertizată că va fi trimis, însă nu știu ce conține”.

„Judecatorul Stefan Pistol: „Domnilor avocati, trebuie sa va aduc la cunostinta o imprejurare pe care o consider incident procedural. Am primit de la DNA un plic, nu stim ce contine, dar care are mentiunea 'confidential destinat membrilor completului de judecata'. Evident ca nu l-am deschis, acesta se afla la dosarul cauzei, insa acum va intreb pe dvs, ce ar trebui sa facem cu el? Doamna procuror de sedinta stiti ce contine plicul?”

Procuroarea de sedinta DNA: „Stiam de existenta plicului, am fost avertizata ca va fi trimis, insa nu stiu ce contine”.

Avocat: „Trebuie formulata o adresa in care sa se precizeze care este continutul acestui plic, iar in cazul in care acesta nu contine mijloace de proba, sa fie returnat DNA astfel cum a fost trimis instantei, sigilat. Nu trebuie ignorat faptul ca plicul poate fi in consonanta cu Ordinul emis de fosta sefa a DNA, Laura Kovesi, privitor la audierea martorilor in dosarele DNA, cu identitate reala si cu identitate protejata.”

Avocat: „Atat timp cat informatiile cuprinse in plicul trimis de DNA nu sunt confidentiale, acesta trebuie atasat a dosar”. (...)

Judecatorul Stefan Pistol: „In urma pozitiilor exprimate de parti, s-a decis ca vom formulata o adresa catre DNA in care vom solicita detalii si informatii cu privire la continutul plicului, iar in functie de raspunsul comunicat, vom decide daca il deschidem sau nu”, a fost dialogul din sală conform luju.ro.

