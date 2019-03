Încă o victimă în dosarele DNA. Om de afaceri mort în timpul judecării apelului

Completul de cinci judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a hotărât, luni, încetarea procesului în care Lucian Coltea era acuzat de trafic de influență și spălare de bani ca urmare a decesului acestuia.





Lucian Coltea a decedat în timpul soluționării apelului pe care îl formulase împotriva sentinței din 7 decembrie 2017, în care completul de trei judecători îl condamnase la doi ani de închisoare cu suspendare, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

În același dosar, fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat la patru ani și opt luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

„Cu majoritate, Admite apelurile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de apelantul-inculpatul Rizea Cristian impotriva sentintei penale nr.680 din data de 07 decembrie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala in dosarul nr.1291/1/2016.

Desfiinteaza, in parte sentinta apelata si rejudecand: In baza art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a III-a, inceteaza procesul penal fata de intimatul inculpat Coltea Lucian sub aspectul savarsirii infractiunilor de cumparare de influenta prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 din Codul penal si spalare de bani prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art. 5 din Codul penal, ca urmare a decesului inculpatului.

In baza art. 25 alin. (3) prin raportare la art. 397 alin.(3) din Codul de procedura penala dispune desfiintarea urmatoarelor inscrisuri: - contractul de imprumut nr.1/ 2.12.2009 incheiat intre Coltea Lucian si Beja George Andrei; - contractul de imprumut nr. 1/02.12.2009 incheiat intre Beja George Andrei si Rizea Cristian; - contractul de imprumut nr. 1/06.12.2009 incheiat intre Coltea Lucian si Beja George Andrei; - contractul de imprumut nr. 1/06.12.2009 incheiat intre Beja George Andrei si Rizea Cristian; - antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 962/21.04.2010 la BNPA Durnescu Mihaela Gabriela si Polihovici Daniel si - antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 963/21.04.2010 la BNPA Durnescu Mihaela Gabriela si Polihovici Daniel.

In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea cauzei in prima instanta cu privire la inculpatul Coltea Lucian raman in sarcina statului.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale atacate.

In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea apelului declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de apelantul-inculpatul Rizea Cristian raman in sarcina statului. In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala onorariul cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru apelantul inculpat Rizea Cristian si intimatul inculpat Coltea Lucian, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in suma de cate 217 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 martie 2019.

Cu opinie separata, in sensul admiterii apelului formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie doar cu privire la incetarea procesului penal in ceea ce il priveste pe intimatul inculpat Coltea Lucian ca urmare a intervenirii decesului acestuia”, se arată în minuta Completului de cinci judecători.

